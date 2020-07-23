العلماء يحددون "أجسام مضادة" تساعد في تحسن مصابو كورونا

واشنطن (صدى):
كشف تقرير أمريكي، بأن العلماء حددوا مجموعة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا، تساعد في تحسن المصابين بشكل كبير.
وقال التقرير الصادر من مركز إيرفينغ الطبي في جامعة كولومبيا بنيويورك، بأن العلماء اثناء عملهم مع عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا، نجحوا في عزل أجسام مضادة، قيل إنها الأكثر فعالية في مكافحة الفيروس.
وأوضح ديفيد هو، الأكاديمي في المجال الطبي بجامعة كولومبيا بأن المرضى ذوي الحالات الخطيرة، تعرضوا لتأثير المزيد من الجسيمات الفيروسية لفترة أطول، ما سمح لأجهزة المناعة لديهم بتطوير رد فعل أقوى"، ويمكن تطوير هذة الأجسام المضادة وإعادة إنتاجها "بكميات كبيرة" كأدوية من قبل الشركات المتخصصة.