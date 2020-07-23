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بالفيديو.. متحدث الصحة يطالب الجميع بالاطلاع على الدليل التوعوي لإصابات "كورونا"

Time منذ ساعة
Views 1736
بالفيديو.. متحدث الصحة يطالب الجميع بالاطلاع على الدليل التوعوي لإصابات "كورونا"

الرياض (صدى):
طالب الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالإطلاع على الدليل التوعوي لكورونا .

وقال " العبد العالي " في فيديو له : أنصح الجميع بأهمية الإطلاع على الدليل التوعوي للمصابين بفيروس كورونا أو المخالطين أو المشتبه إصابتهم، حيث يجيب عن جميع الأسئلة التي ترد عليهموهو دليل متكامل للتعامل مع كورونا لكل هذه الفئات .

وأضاف انه موقع هام جداً وبه جميع المعلومات وسيفيد المشتبهين بالإصابة والمصابين ، وهو دليل متكامل خلاصة جهود الخبراء والمختصين خلال اي فترة من فترات التعامل مع الفيروس .

ويمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط: هنا

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
لاوالله يابو عمار مو معجب .فهذي وجهها يقطع الرزق .ومخاذة بنا لفة كاملة عشان تقول الولد يشحذ بس توهمنا .انو معجب فيها .الواجب يالمتكبرة عطيته اللي يتسير يمكن عليه حاجة .وتوهم فيك خير .لكن الخير موبحولك..اعط من مد لك يده اعط من طلب ليأكل اعطه .عيب تكسر خاطر ونفس .انسان وانت تقدر..انا لما اطلب واحد سلف مثلا واعتذر لأن ماعنده فلوس تنكسر نفسي اخجل ماودي اني احرجت نفسي واحرجته مع انها سلف .فكيف لو طلب ليأكل.
محمد
سبحان الله كأن المواطن كنز ذهب ليش مافي فرق بين المواطن الغني والفقير المفروض تطبق على الأثرياء هذا هو الصح الفقير من وين له خلوه يدبر نفسه يعيش على قوت يومه الله المستعان رحمتك يارب
زاير
قيس قبل الغطيس ي ذكي .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفيه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعين عبادة

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