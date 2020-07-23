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برلماني إيراني يكشف مفاجأة حول انفجار منشأة نطنز النووي

Time منذ 8 دقائق
Views 1274
برلماني إيراني يكشف مفاجأة حول انفجار منشأة نطنز النووي

طهران (صدى):
فجر برلماني إيراني بلجنة الأمن القومي مفاجأة خطيرة بشأن تفجير منشأة نطنز النووي الذي وقع في بداية يوليو .

ونفى "جواد كرمي القدوسي " في تصريحاته له ان يكون هذا الإنفجار جراء هجوم خارجي ، مؤكداً ان هناك " خرق أمني " او " تسلل " كما قال دون ان يوضح مزيد من المعلومات .

وقال "القدوسي " لو كان هناك هجوم خارجي لرأينا شظايا لكن هذا لم يحدث .

وأثار الحادث جدل كبير حيث قال البعض انه ناتج عن هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة او هجوم الكتروني اسرائيلي اوامريكي ، وقيل انه عيب فني ، كما قيل ان عملاء زرعوا قنابل بالمكان .

وشهدت إيران مؤخراً عدد من الإنفجارات في منشآت نووية وصناعية غامضة بينما تتمسك الحكومة الإيرانية بأنها مجرد حوادث عادية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اتصور انها هنديه
ابو عمار
اوكي
محمد
وال٧٥٠ سهله عندك لاتتكلم بما لاتفقه ولاتتكلم بلسانك وتؤذي غيرك
عساف
عاطل جامعي ماعندي شغل نريد وظايف وعمل مانبي سفن واستعراض
ابو عمار
الله يرحمه

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