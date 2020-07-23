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نجاح جراحة معقدة في قاع الجمجمة لطفل تعرض لحادث سير

Time منذ ساعة
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نجاح جراحة معقدة في قاع الجمجمة لطفل تعرض لحادث سير

جازان (صدى):
نجح بفضل الله فريق جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بقسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك فهد المركزي في جازان في إجراء عملية جراحية معقدة لطفل عقب تعرضه لحادث سير مروري تسبب له في كسور وتهتك في الجهة اليمنى في قاع الجمجمة من أول الجيب الأنفي الغربالي الأمامي إلى نهاية الجيب الأنفي الغربالي الخلفي مع هبوط في الدماغ وطبقة السحايا وسيلان في السائل النخاعي.

وخضع الطفل فور وصوله المستشفى للفحوصات الطبية اللازمة ثم أُجريت له عملية ترميم في قاع الجمجمة بالمنظار الأنفي مع استعمال وصلة من اللفافة الفخذية والشحم الفخذي مع بعض المواد الطبية المصنعة والغراء الطبي.

ومكث الطفل تحت المتابعة الطبية الفائقة حتى تحسنت حالته الصحية والسماح له بمغادرة المستشفى وهو بأتم صحة وعافية -ولله الحمد-.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
لاوالله يابو عمار مو معجب .فهذي وجهها يقطع الرزق .ومخاذة بنا لفة كاملة عشان تقول الولد يشحذ بس توهمنا .انو معجب فيها .الواجب يالمتكبرة عطيته اللي يتسير يمكن عليه حاجة .وتوهم فيك خير .لكن الخير موبحولك..اعط من مد لك يده اعط من طلب ليأكل اعطه .عيب تكسر خاطر ونفس .انسان وانت تقدر..انا لما اطلب واحد سلف مثلا واعتذر لأن ماعنده فلوس تنكسر نفسي اخجل ماودي اني احرجت نفسي واحرجته مع انها سلف .فكيف لو طلب ليأكل.
محمد
سبحان الله كأن المواطن كنز ذهب ليش مافي فرق بين المواطن الغني والفقير المفروض تطبق على الأثرياء هذا هو الصح الفقير من وين له خلوه يدبر نفسه يعيش على قوت يومه الله المستعان رحمتك يارب
زاير
قيس قبل الغطيس ي ذكي .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفيه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعين عبادة

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