تعرف على العلامات الأولية لضعف عضلة القلب

أميرة خالد (صدى):
قالت أخصائية القلب الدكتورة سفيتلانا زوبايلوفا، بأنه يمكن تحديد العلامات الأولية لضعف عضلة القلب، وفي حال ظهور أيا منها يجب مراجعة الطبيب فورا، لأنه في حال تجاهلها قد يؤدي ذلك إلى الوفاة.
وأوضحت الإخصائئية بأن هذة العلامات ضيق التنفس ولتمييزه عن ضيق التنفس المرضي، يجب مراقبة رد فعل الجسم على الجهد البدني خلال فترة زمنية معينة. فالشخص الذي لا توجد عنده مشكلات في القلب ويمارس التمارين الرياضية بانتظام، ولكن مريض القلب ستتضاعف لديه المشكلة ، وشعور دائم بضيق في الصدر عند المشي السريع.
وتابعت الإخصائية بأن من العلامات أيضا ازدياد ضربات القلب عن 90 دقة في الدقيقة في حالة الاسترخاء، وتورم الساقين والقدمين مساءا، واضطراب النوم، ويظهر ذلك في حال نوم الشخص ورأسه على 3-4 وسائد (وضعية نصف جلوس)، فإن هذا يدل 100% على ضعف قلبه".