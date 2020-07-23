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تعرف على العلامات الأولية لضعف عضلة القلب

Time منذ يوم
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تعرف على العلامات الأولية لضعف عضلة القلب

أميرة خالد (صدى):
قالت أخصائية القلب الدكتورة سفيتلانا زوبايلوفا، بأنه يمكن تحديد العلامات الأولية لضعف عضلة القلب، وفي حال ظهور أيا منها يجب مراجعة الطبيب فورا، لأنه في حال تجاهلها قد يؤدي ذلك إلى الوفاة.

وأوضحت الإخصائئية بأن هذة العلامات ضيق التنفس ولتمييزه عن ضيق التنفس المرضي، يجب مراقبة رد فعل الجسم على الجهد البدني خلال فترة زمنية معينة. فالشخص الذي لا توجد عنده مشكلات في القلب ويمارس التمارين الرياضية بانتظام، ولكن مريض القلب ستتضاعف لديه المشكلة ، وشعور دائم بضيق في الصدر عند المشي السريع.

وتابعت الإخصائية بأن من العلامات أيضا ازدياد ضربات القلب عن 90 دقة في الدقيقة في حالة الاسترخاء، وتورم الساقين والقدمين مساءا، واضطراب النوم، ويظهر ذلك في حال نوم الشخص ورأسه على 3-4 وسائد (وضعية نصف جلوس)، فإن هذا يدل 100% على ضعف قلبه".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قصو القاتل لكي يتوقف القتل .. السجن ما ينفع ولن ينهي مثل هذه الحوادث
Z
كم الرسوم؟
القرشي
ألأستاذه كوثر بصراحة مثال للمواطنة الغيوره على وطنها وشعبه والحريصة كل الحرص على سلامة اراضيه ضد المد الصفوي وضد ألأفكار الهدامة التي يصدرها لدول الخليج عامة والمملكة خاصة حتى أنها فقدت إبنها في تفجير مسجد العنود حيث كان من ضمن المتطوعين لحراسة المسجد وكذلك اثنان من ابناء شقيقتها ولها ممواقف مشرفة جدآ ضد الفكر الشيعي الصفوي الذي تريد أن تنشره إيران في وطننا حتى انها هددت من قبل ايران وبعض الجماعات الشيعية المتطرفة بسبب مواقفها البطولية ألأستاذه كوثر تستحق منا كل حب وشكر وتقدير وإحترام كونها مواطنه سعودية سطرت بقلمها وبلسانها وبمواقفها التي لا تتغير اجمل معاني الحب والوفاء لهذا الوطن ولشعبه ... حماك الله ونصرك يا أستاذه كوثر .
ابو عمار
الملعون اللي واقف مع السكرانه كان ناوي عليها اذا وصلت الطائره المطار ونزلت ناوي يأخذها معه ليعطيها قهو لكي تصحو من السكره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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