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62 % من الطلاب يفضلون الإختبار التحصيلي الحضوري

Time منذ 51 دقيقة
Views 1518
62 % من الطلاب يفضلون الإختبار التحصيلي الحضوري

الرياض (صدى):
كشفت تقارير عن نتائج إستطلاع أجرته هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن رؤية الطلاب للإختبار التحصيلي عن بعد وهل يفضلونه عن الحضوري، بأن الطلاب يفضلون الإختبار الحضوري.

وأوضحت التقارير بأن 62% من الطلاب المشاركين في الاستطلاع، أبدوا عدم تأييدهم إجراء الاختبار التحصيلي عن بعد وتفضيلهم الاختبار الحضوري في المقرات، مقابل 14% أبدوا رغبتهم في استمرار الاختبارات عن بعد.

وتابعت التقارير بأن 8% فقط عبروا عن موافقتهم على استمرار الاختبارات عند بعد بشرط إجراء بعض التحسينات، بينما قال 14% إنهم لم يجربوا الاختبار عن بعد، ولا يستطيعون اتخاذ قرار قبل ذلك.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اتصور انها هنديه
ابو عمار
اوكي
محمد
وال٧٥٠ سهله عندك لاتتكلم بما لاتفقه ولاتتكلم بلسانك وتؤذي غيرك
عساف
عاطل جامعي ماعندي شغل نريد وظايف وعمل مانبي سفن واستعراض
ابو عمار
الله يرحمه

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