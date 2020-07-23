5 أكاذيب شائعة تدمر الرجيم وتحرمك من فقدان الوزن

أميرة خالد (صدى):
انتشرت مؤخراً معلومات خاطئة عن الحمية الغذائية تهدد بنتائج عكسية مما يسبب الإحباط من النظام الغذائي والعدول تماماً عن فكرة التخسيس .
ووفقاً لخبراء التغذية فإن أكثر هذه المعلومات الخاطئة تداولاً ما يلي :
1- الإمتناع تماماً عن الدهون : إذ ان الدهون عنصر أساسي لخلايا الجسم منعها يسبب مشاكل صحية ويُنصح بإستبدالها بدهون صحية كزيت الزيتون .
2- الإمتناع التام عن الكربوهيدرات : الأفضل تناولها بكميات قليلة واستبدال الخبز الأبيض بالأسمر بكمية محدودة وفقاً لوزن الجسم .
3- تخسيس جزء معين بالجسم : إذ يعمل الجسم كمنظومة كاملة ولا يمكن تخسيس جزء دون الآخر .
4- تناول كميات مفتوحة من الطعام الصحي او نوع واحد : فلا يوجد نوع من الطعام بدون سعرات حرارية ولا يمكن الإعتماد عليه وحده ، بل يجب التنوع بإعتدال .
5- تناول اطعمة معينة لحرق الدهون : فالصحيح التنوع بكميات محددة .