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5 أكاذيب شائعة تدمر الرجيم وتحرمك من فقدان الوزن

Time منذ يوم
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5 أكاذيب شائعة تدمر الرجيم وتحرمك من فقدان الوزن

أميرة خالد (صدى):
انتشرت مؤخراً معلومات خاطئة عن الحمية الغذائية تهدد بنتائج عكسية مما يسبب الإحباط من النظام الغذائي والعدول تماماً عن فكرة التخسيس .

ووفقاً لخبراء التغذية فإن أكثر هذه المعلومات الخاطئة تداولاً ما يلي :

1- الإمتناع تماماً عن الدهون : إذ ان الدهون عنصر أساسي لخلايا الجسم منعها يسبب مشاكل صحية ويُنصح بإستبدالها بدهون صحية كزيت الزيتون .

2- الإمتناع التام عن الكربوهيدرات : الأفضل تناولها بكميات قليلة واستبدال الخبز الأبيض بالأسمر بكمية محدودة وفقاً لوزن الجسم .

3- تخسيس جزء معين بالجسم : إذ يعمل الجسم كمنظومة كاملة ولا يمكن تخسيس جزء دون الآخر .

4- تناول كميات مفتوحة من الطعام الصحي او نوع واحد : فلا يوجد نوع من الطعام بدون سعرات حرارية ولا يمكن الإعتماد عليه وحده ، بل يجب التنوع بإعتدال .

5- تناول اطعمة معينة لحرق الدهون : فالصحيح التنوع بكميات محددة .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قصو القاتل لكي يتوقف القتل .. السجن ما ينفع ولن ينهي مثل هذه الحوادث
Z
كم الرسوم؟
القرشي
ألأستاذه كوثر بصراحة مثال للمواطنة الغيوره على وطنها وشعبه والحريصة كل الحرص على سلامة اراضيه ضد المد الصفوي وضد ألأفكار الهدامة التي يصدرها لدول الخليج عامة والمملكة خاصة حتى أنها فقدت إبنها في تفجير مسجد العنود حيث كان من ضمن المتطوعين لحراسة المسجد وكذلك اثنان من ابناء شقيقتها ولها ممواقف مشرفة جدآ ضد الفكر الشيعي الصفوي الذي تريد أن تنشره إيران في وطننا حتى انها هددت من قبل ايران وبعض الجماعات الشيعية المتطرفة بسبب مواقفها البطولية ألأستاذه كوثر تستحق منا كل حب وشكر وتقدير وإحترام كونها مواطنه سعودية سطرت بقلمها وبلسانها وبمواقفها التي لا تتغير اجمل معاني الحب والوفاء لهذا الوطن ولشعبه ... حماك الله ونصرك يا أستاذه كوثر .
ابو عمار
الملعون اللي واقف مع السكرانه كان ناوي عليها اذا وصلت الطائره المطار ونزلت ناوي يأخذها معه ليعطيها قهو لكي تصحو من السكره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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