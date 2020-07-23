الأعداد السابقة للصحيفة

توتر جديد بين أمريكا والصين يرفع أسعار الذهب

Time منذ 35 دقيقة
Views 1447
توتر جديد بين أمريكا والصين يرفع أسعار الذهب

وكالات (صدى):
واصلت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس مع تراجع الدولار الأمريكي، وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وزيادة إصابات “كورونا”.

وصعد الجانب الأمريكي الخلاف الدبلوماسي مع الصين بعد مطالبتها بإغلاق قنصليتها في “هيوستن”.

وفي سياق منفصل، تجاوزت إصابات “كورونا” عالمياً مستوى 15 مليونا، فيما وصل إجمالي عدد المصابين في الولايات المتحدة عند مستوى قريب من 4 ملايين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.4% إلى 1872.70 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% عند 1874.74 دولار للأوقية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
اتصور انها هنديه
ابو عمار
اوكي
محمد
وال٧٥٠ سهله عندك لاتتكلم بما لاتفقه ولاتتكلم بلسانك وتؤذي غيرك
عساف
عاطل جامعي ماعندي شغل نريد وظايف وعمل مانبي سفن واستعراض
ابو عمار
الله يرحمه

أخر الأخبار

نجاح جراحة معقدة في قاع الجمجمة لطفل تعرض لحادث سير
نجاح جراحة معقدة في قاع الجمجمة لطفل تعرض لحادث سير
Time منذ 3 ثواني Views 999
برلماني إيراني يكشف مفاجأة حول انفجار منشأة نطنز النووي
برلماني إيراني يكشف مفاجأة حول انفجار منشأة نطنز النووي
Time منذ 8 دقائق Views 1255
بالفيديو.. سر غياب "الذهبي" طليق أصالة عن خطوبة ابنتهما "شام"
بالفيديو.. سر غياب "الذهبي" طليق أصالة عن خطوبة ابنتهما "شام"
Time منذ 22 دقيقة Views 1232
"العامة للإحصاء" تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني للعام 2020م
"العامة للإحصاء" تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني للعام 2020م
Time منذ 26 دقيقة Views 1493
تعرف على العلامات الأولية لضعف عضلة القلب
تعرف على العلامات الأولية لضعف عضلة القلب
Time منذ 29 دقيقة Views 1366
توتر جديد بين أمريكا والصين يرفع أسعار الذهب
توتر جديد بين أمريكا والصين يرفع أسعار الذهب
Time منذ 35 دقيقة Views 1447
بالصور.. إزالة 2 مليون متر مربع تعديات على أراضي الدولة بالطائف
بالصور.. إزالة 2 مليون متر مربع تعديات على أراضي الدولة بالطائف
Time منذ 40 دقيقة Views 1546
62 % من الطلاب يفضلون الإختبار التحصيلي الحضوري
62 % من الطلاب يفضلون الإختبار التحصيلي الحضوري
Time منذ 50 دقيقة Views 1513
5 أكاذيب شائعة تدمر الرجيم وتحرمك من فقدان الوزن
5 أكاذيب شائعة تدمر الرجيم وتحرمك من فقدان الوزن
Time منذ ساعة Views 1372
احتراق مركبة إثر حادث مروري بشارع الستين بجدة
احتراق مركبة إثر حادث مروري بشارع الستين بجدة
Time منذ ساعة Views 1863