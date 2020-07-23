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لاعب إنجليزي يلقى مصرعه بسبب وصف " السمين "

Time منذ ساعتين
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لاعب إنجليزي يلقى مصرعه بسبب وصف " السمين "

وكالات (صدى):
تكشفت تفاصيل جديدة حول مقتل لاعب ماتلوك لكرة القدم في إنجلترا " جوردان سينوت " .

وتبين أن اللاعب قد خاض حديثا عابرا مع قاتله، الذي هاجمه بالضرب مما أدى إلى كسر في جمجمته وتلف في دماغه.

واعترف الجاني بجريمته، مرجعا السبب إلى أن اللاعب وافقه الرأي عندما وصف نفسه بـ " السمين " ، حيث استشاط غضبا وقتله.

وقال المتهم، إنه تتبع الضحية ثم وصفه بأنه "فتى وسيم" ولن يواجه مشكلات مع الفتيات، بخلافه هو، " السمين والزنجبيل " .

ورد اللاعب " نعم. استطيع رؤية ذلك "، ثم انفجر المشتبه فيه غضبا حتى قتل اللاعب.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اتصور انها هنديه
ابو عمار
اوكي
محمد
وال٧٥٠ سهله عندك لاتتكلم بما لاتفقه ولاتتكلم بلسانك وتؤذي غيرك
عساف
عاطل جامعي ماعندي شغل نريد وظايف وعمل مانبي سفن واستعراض
ابو عمار
الله يرحمه

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