قرار الإمارات بشأن صلاة عيد الأضحى

أبوظبي (صدى):
أعلنت الإمارات، إقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل، ورفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50%، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتعلقة بوباء كورونا.
وقال سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، إنه بعد تقييم الوضع والتنسيق مع الجهات المعنية تقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في المنازل، على أن تبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة.
وأوضح أنه تقرر أيضًا رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50%، مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة مترين بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقا.
كما تم تعديل التوقيت بين الآذان والإقامة إلى 10 دقائق لجميع الصلوات ما عدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق، وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس.