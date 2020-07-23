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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ياعزيزي وحبيب قلبي يا ابو محمد 😎 . تراني والله ثم والله أدري إن أنا وإنت من زمن واحد يازينه . وإذا ماشفت لك تعليق يوم أقول أخوي ابو محمد وينه . تراك تذكرني إبسواليفن لي مضت وأقول آه على زماني راحت سنينه . من شفتك يالحبيب ذكرتني ببيت الشعر وحلاله وبعارينه . آآآآه على زِمانِـن مضـى ليته يرجع لكن هيهات راحت أيامه الحلوه وسنينه . ما أقول إلا دوام الحال من ألمحال والله يجعل أيامنا في مملكتنا سعيده ماهي حزينه . وسلامتك يخوي ابو محمد والله ثُـم والله إن إدمعـت عيني ما أقدر أكتب زود .😢.
لا يهمونك انا مجنونك
ذول لا تنفع معهم سياسة إغلاق فقط ذول يجب أن يحاكمو بتهمة الشروع في القتل ولولا بلاغ المواطن عنهم السفل لكانو لحد الأن فاتحين ويصدرون الفيروس
جعبور
أقول هذى حرمه فاسده وتبغى فساد باقى الحريم مثلها هذى الهمله مثل هذى حرام تكون حتى مجرد شغاله فى اسعوديه دوله ادين والمحافضه المفروض ريس اشورى يرفع عنها وترجع بلدها مجردة من كل شى آخذة فى اسعوديه وتستاهل اكثر
لا يهمونك انا مجنونك
هرب من الفيروس للموت كالمستجير من الرمضاء بالنار
ابو محمد 😎
دندري يادرندري هذا عصر الدحدري ..

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