المرتزق جمال ريان يستمر في الهذيان والإصرار على " تسييس الحج "

ماجد القزيز (صدى):
ما زال مذيع قناة الفتنة القطرية " الجزيرة " جمال ريان، مستمرا في الهذيان، مصرًا على وضع " السعودية " في جملة مفيدة.
وعلى ما يبدو أن المرتزق ريان لم يجد ما ينقاشه، حتى أعاد مسألة تسييس فريضة الحج للواجهة من جديد، زاعما أن المملكة تمنع القطريين من أداء الفريضة.
وتلقى ريان سخرية وانتقادات بعد تصريحاته المثيرة للضحك، في محاولة فاشلة لاتهام المملكة بالباطل بتسييس الحج.
وأعاد المغردون تذكير ريان بالحقيقة التي يجهلها، وهي أن المملكة قررت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة فقط، بسبب جائحة كورونا، وهو القرار الذي لاقى ترحيبا من جميع الدول، لتماشيه مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة في الحفاظ على النفس البشرية.
ومنذ الأزمة القطرية عام 2017، ومقاطعتها بسبب دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون الغير، لجأت قطر لوضع العراقيل أمام الحجاج القطريين وأولئك المقيمين على أراضيها، مثل وقف وزارة الأوقاف القطرية تسجيل الحجاج، إلى جانب حجب المواقع المخصصة للتسجيل والتي توفرها السلطات السعودية.
وتناسى ريان أن وزارة الحج والعمرة دعت العام الماضي 2019 السلطات المعنيّة في قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.
وأطلقت وزارة الحج والعمرة حينها عدة روابط إلكترونية لتمكين القطريين والمقيمين في دولة قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة.