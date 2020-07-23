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لاعب نيويورك سيتي متهم بالتحرش الجنسي

Time منذ 55 دقيقة
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لاعب نيويورك سيتي متهم بالتحرش الجنسي

وكالات (صدى):
يحقق نادي نيويورك سيتي الأمريكي، في ادعاء بالتحرش الجنسي ضد المهاجم الإسباني السابق ديفيد فيا.

وأصدر النادي بيانا قال فيه: " علم نادي نيويورك سيتي لكرة القدم بالمزاعم التي أدلى بها متدربة سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد، ولا نتسامح مع أي نوع من المضايقة في أي مجال من مجالات مؤسستنا. بدأنا على الفور في التحقيق في الأمر " .

وكانت متدربة سابقة في النادي، ادعت الأسبوع الماضي أن فيا كان يتحسس جسدها كل يوم خلال فترة الخمس سنوات التي قضاها مع النادي.

ومن جانبه نفى فيا هذه المزاعم، قائلاً: " أعترض بشدة على الاتهامات الموجهة إليّ، هذه الاتهامات كاذبة تمامًا وأرفضها، من الصعب أن نفهم لماذا لم يثر ذلك سابقًا إذا شعر أي شخص بعدم الراحة في أي وقت " .

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
العراق والكاظمي خاتم بالحرس الثوري متشعب بالعراق عوير وزوير يدار بعمامة المعمم انتهى😐
. راعــي الـددســـن .
الله يجـزاك خـير يادكـتور خالد ويبـارك فيـك . والله من يوم أنا بَزر أشوف جدتي وأمي الله يرحمهن برحمته . وهن يخلطن البنزين مع الحناء ولاشافن شَر إلى يوم الله إختارهن . حتى كنـت أقـول لجـدتي حطـي لي شـوي على إصبـعي . تقول لأ هذا ماهو لك ذلحين لكن لين شيبت راح نحطه على شعر راسك ولحيتك . الله يسـعدك يادكـتور ذكرتـني بأيامن مضـت ليتـها تعـودي .😢.
ابو عمار
الكثير من الاقتصاديين رفعو للحكومه استبدال القيمه المضافه 15% بضريبة الدخل الشهري مثل باقي الدول في العالم وهذا افضل بالنسبه للمواطن وللحكومه في نفس الوقت فلو الدخل الشهري حوالي 5 الاف ريال مضروب في 15% سيخصم من راتبك 750 ريال شهريا ولكن لو رتاتب 20 الف سيخصم منه 3 الاف ريال . طبعا الضريبه ستكون 15% من الدخل الشهري واما اللي لا يوجد له دخل شهري فليس عليه ضريبه ماليه وفي العموم هذا افضل بكثير من القيمه المضافه على كل شي تشتريه
ابو عمار
على فكره اذا خبر رفض الكاضمي لقاء قائد فيلق القدس صحيح فهذه بارده جميله وقويه وبداية تخلص العراق من الهيمنه المجوسيه نتمنى ان تستمر حكومة العراق بهذه الصلابه و تتخلص من ايران وعملائها الخونه
ابو عمار
العراق الغني بالبترول يشتري الغاز والكهرباء من ايران وهذا فرض على جميع الحكومات العراقيه بعد سقوط نظام صدام حسين رحمه الله لان ايران تمنع الحكومه العراقيه من تطوير واصلاح محطات الكهرباء والمياه وتجبرهم لشراء ما ينقصهم منها والان يطالب الخامنئي رئيس حكومة العراق بدفع المبالغ المتراكمه منذو زمن طويل

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