لاعب نيويورك سيتي متهم بالتحرش الجنسي

وكالات (صدى):
يحقق نادي نيويورك سيتي الأمريكي، في ادعاء بالتحرش الجنسي ضد المهاجم الإسباني السابق ديفيد فيا.
وأصدر النادي بيانا قال فيه: " علم نادي نيويورك سيتي لكرة القدم بالمزاعم التي أدلى بها متدربة سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد، ولا نتسامح مع أي نوع من المضايقة في أي مجال من مجالات مؤسستنا. بدأنا على الفور في التحقيق في الأمر " .
وكانت متدربة سابقة في النادي، ادعت الأسبوع الماضي أن فيا كان يتحسس جسدها كل يوم خلال فترة الخمس سنوات التي قضاها مع النادي.
ومن جانبه نفى فيا هذه المزاعم، قائلاً: " أعترض بشدة على الاتهامات الموجهة إليّ، هذه الاتهامات كاذبة تمامًا وأرفضها، من الصعب أن نفهم لماذا لم يثر ذلك سابقًا إذا شعر أي شخص بعدم الراحة في أي وقت " .