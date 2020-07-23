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رئيس الوزراء العراقي يرفض لقاء قائد فيلق القدس في طهران

Time منذ 59 دقيقة
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رئيس الوزراء العراقي يرفض لقاء قائد فيلق القدس في طهران

طهران (صدى):
رفض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لقاء قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قا آني في طهران.

وكان مصطفى الكاظمي زار طهران الثلاثاء الماضي، رافضا الاجتماع مع قائد فيلق القدس إسماعيل قا آني، الذي عُين بعد اغتيال قاسم سليماني.

وكشفت مصادر إيرانية معارضة، أن خامنئي حاول التأثير على الكاظمي بهدف إقناعه بتحويل 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في العراق والتي يتعلق معظمها ببيع الكهرباء والغاز الإيراني إلى العراق.

وأنهى الكاظمي زيارته إلى طهران، أمس الأربعاء، والتقى خلالها حسن روحاني، وخامنئي.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
العراق والكاظمي خاتم بالحرس الثوري متشعب بالعراق عوير وزوير يدار بعمامة المعمم انتهى😐
. راعــي الـددســـن .
الله يجـزاك خـير يادكـتور خالد ويبـارك فيـك . والله من يوم أنا بَزر أشوف جدتي وأمي الله يرحمهن برحمته . وهن يخلطن البنزين مع الحناء ولاشافن شَر إلى يوم الله إختارهن . حتى كنـت أقـول لجـدتي حطـي لي شـوي على إصبـعي . تقول لأ هذا ماهو لك ذلحين لكن لين شيبت راح نحطه على شعر راسك ولحيتك . الله يسـعدك يادكـتور ذكرتـني بأيامن مضـت ليتـها تعـودي .😢.
ابو عمار
الكثير من الاقتصاديين رفعو للحكومه استبدال القيمه المضافه 15% بضريبة الدخل الشهري مثل باقي الدول في العالم وهذا افضل بالنسبه للمواطن وللحكومه في نفس الوقت فلو الدخل الشهري حوالي 5 الاف ريال مضروب في 15% سيخصم من راتبك 750 ريال شهريا ولكن لو رتاتب 20 الف سيخصم منه 3 الاف ريال . طبعا الضريبه ستكون 15% من الدخل الشهري واما اللي لا يوجد له دخل شهري فليس عليه ضريبه ماليه وفي العموم هذا افضل بكثير من القيمه المضافه على كل شي تشتريه
ابو عمار
على فكره اذا خبر رفض الكاضمي لقاء قائد فيلق القدس صحيح فهذه بارده جميله وقويه وبداية تخلص العراق من الهيمنه المجوسيه نتمنى ان تستمر حكومة العراق بهذه الصلابه و تتخلص من ايران وعملائها الخونه
ابو عمار
العراق الغني بالبترول يشتري الغاز والكهرباء من ايران وهذا فرض على جميع الحكومات العراقيه بعد سقوط نظام صدام حسين رحمه الله لان ايران تمنع الحكومه العراقيه من تطوير واصلاح محطات الكهرباء والمياه وتجبرهم لشراء ما ينقصهم منها والان يطالب الخامنئي رئيس حكومة العراق بدفع المبالغ المتراكمه منذو زمن طويل

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