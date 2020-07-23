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"المطلق" يرد على من أنكروا صيام النبي ﷺ التسع من ذي الحجة

Time منذ 9 ساعات
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"المطلق" يرد على من أنكروا صيام النبي ﷺ التسع من ذي الحجة

الرياض (صدى):
رد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، على مَن أنكروا صيام النبي ﷺ التسع من ذي الحجة، مؤكدًا أنه صامها.

وقال المطلق: " من الأعمال الصالحة في هذه العشر الصوم، وإن كان بعض طلبة العلم الآن يقول إن النبي ﷺ لم يصم التسع، ويستدل بحديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- ".

وتابع: " لكن الصحيح أن النبي ﷺ كان يصومها، وقد روت ذلك أم سلمة وغيرها، وأيضًا ﷺ قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني: أيام العشر)، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: (ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء).

وأضاف: " ما من شك أن الصيام من الأعمال الصالحة، بل هو من أفضل الأعمال الصالحة ".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اتصور انها هنديه
ابو عمار
اوكي
محمد
وال٧٥٠ سهله عندك لاتتكلم بما لاتفقه ولاتتكلم بلسانك وتؤذي غيرك
عساف
عاطل جامعي ماعندي شغل نريد وظايف وعمل مانبي سفن واستعراض
ابو عمار
الله يرحمه

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