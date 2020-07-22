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"المطلق" يرد على من أنكروا صيام النبي ﷺ التسع من ذي الحجة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1392
"المطلق" يرد على من أنكروا صيام النبي ﷺ التسع من ذي الحجة

الرياض (صدى):
رد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، على مَن أنكروا صيام النبي ﷺ التسع من ذي الحجة، مؤكدًا أنه صامها.

وقال المطلق: " من الأعمال الصالحة في هذه العشر الصوم، وإن كان بعض طلبة العلم الآن يقول إن النبي ﷺ لم يصم التسع، ويستدل بحديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- ".

وتابع: " لكن الصحيح أن النبي ﷺ كان يصومها، وقد روت ذلك أم سلمة وغيرها، وأيضًا ﷺ قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني: أيام العشر)، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: (ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء).

وأضاف: " ما من شك أن الصيام من الأعمال الصالحة، بل هو من أفضل الأعمال الصالحة ".

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أحدث التعليقات

سارا سالم
اذكر الله يا راعي الددسن .في هذه الليالي الفضيلة..ان بعض الظن اثم.. بين اهل الفن تحدث امور تجعل الحليم حيران..
ابن حزم
راح البرستيج
ابو محمد 😎
اللهم رد كيد كل كائد للإسلام واهله ، في نحره وارنا به عجايب قدرتك .. آمين ..
بلبل البحر
اللهم اني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
ابو محمد 😎
الله يشفيها ويعافيها مما فيها ..

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