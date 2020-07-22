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عروس تتعرض لموجة من السخرية بسبب خاتمها

Time منذ 42 دقيقة
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عروس تتعرض لموجة من السخرية بسبب خاتمها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعرضت عروس، لموجة عنيفة من السخرية بسبب خاتم خطوبتهاعقب وضع صورة للخاتم في إصبعها

ومن هذه التعليقات "قطعة من لعبة الليجو.. بل يشبه علامات إشارة المرور"، حيث كانت العروس وهي من ولاية تكساس، سعيدة بخاتمها للغاية وأرادت أن تتباهى به.

وكان الخاتم كبير إلى حد ما وبحجم 2 سم تتميز بثلاث حجارة دائرية كبيرة في المنتصف.

وشعرت العروس بأن خاتمها فريد من نوعه لشكله المختلف عن غيره، ووضعته على إحدى المجموعات على الفيسبوك وسألت ما إذا كان جميلا حقًا ومميزًا أم لا؟، ولكن فاجئتها التعليقات.

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أحدث التعليقات

سارا سالم
اذكر الله يا راعي الددسن .في هذه الليالي الفضيلة..ان بعض الظن اثم.. بين اهل الفن تحدث امور تجعل الحليم حيران..
ابن حزم
راح البرستيج
ابو محمد 😎
اللهم رد كيد كل كائد للإسلام واهله ، في نحره وارنا به عجايب قدرتك .. آمين ..
بلبل البحر
اللهم اني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
ابو محمد 😎
الله يشفيها ويعافيها مما فيها ..

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