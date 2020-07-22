عروس تتعرض لموجة من السخرية بسبب خاتمها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعرضت عروس، لموجة عنيفة من السخرية بسبب خاتم خطوبتهاعقب وضع صورة للخاتم في إصبعها
ومن هذه التعليقات "قطعة من لعبة الليجو.. بل يشبه علامات إشارة المرور"، حيث كانت العروس وهي من ولاية تكساس، سعيدة بخاتمها للغاية وأرادت أن تتباهى به.
وكان الخاتم كبير إلى حد ما وبحجم 2 سم تتميز بثلاث حجارة دائرية كبيرة في المنتصف.
وشعرت العروس بأن خاتمها فريد من نوعه لشكله المختلف عن غيره، ووضعته على إحدى المجموعات على الفيسبوك وسألت ما إذا كان جميلا حقًا ومميزًا أم لا؟، ولكن فاجئتها التعليقات.