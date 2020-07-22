مسلسل تركي يروج للشذوذ الجنسي بمشاهد خادشة تحت راية «أردوغان»

أنقرة (صدى):
أثار مسلسل إحدى المسلسلات التركية التي يتم إذاعتها على القنوات الموالية للرئيس التركي آردوغان جدلًا كبيرًا بسبب ترويجها للشذوذ الجنسي.
وانتشر مشهد من أحد المسلسلات يٌسلط الضوء على علاقة بين رجلين في سياق أثار غضب المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وعلق المتابعون على تلون أردوغان ما بين الخطاب الديني الذي يتبناه في المحافل الدولية المختلفة و صمته على مثل هذه المشاهد التي ليس لها علاقة بالدين الإسلامي وترسخ مثل هذه الأفكار الشاذة في الوطن الإسلامي والعربي.
واحتفظت صحيفة صدى بالفيديو؛ حيث يحتوي على مشاهد لا يجوز عرضها حرصًا منها على متابعيها.