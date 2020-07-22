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تفاصيل هامة عن السفن الخمس القتالية في البحرية السعودية " صور "  

Time منذ ساعة
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تفاصيل هامة عن السفن الخمس القتالية في البحرية السعودية " صور "  

الرياض (صدى):
رصدت صور عملية إبحار أولى السفن الخمس من نوع “أفانتي 2200” التابعة لقيادة القوات البحرية الملكية السعودية.

وجاء ذلك ضمن شراكة مع شركة الصناعات العسكرية وشركة نافانتيا الإسبانية.

وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الصناعات العسكرية وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، أن مشروع السفن، يساهم في إحراز التقدم في تحقيق أهداف المملكة الطموحة للتوطين، كما سيتم تزويد السفن الخمس بنظام إدارة القتال (HAZEM).

وكان الحد الأقصى لشعاع السفينة بلغ 14 مترا، وطولها الكلي 104 أمتار، وعمق الغاطس 3.8 متر، وتستوعب 102 أفراد على متنها.

 

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أحدث التعليقات

سارا سالم
اذكر الله يا راعي الددسن .في هذه الليالي الفضيلة..ان بعض الظن اثم.. بين اهل الفن تحدث امور تجعل الحليم حيران..
ابن حزم
راح البرستيج
ابو محمد 😎
اللهم رد كيد كل كائد للإسلام واهله ، في نحره وارنا به عجايب قدرتك .. آمين ..
بلبل البحر
اللهم اني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
ابو محمد 😎
الله يشفيها ويعافيها مما فيها ..

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