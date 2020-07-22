ترامب يدرس تعليق مساعدات لإثيوبيا بسبب سد النهضة

واشنطن (صدى):
تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق بعض المساعدات إلى إثيوبيا، وذلك على خلفية مشروع سد النهضة، الذي أدى إلى توتر علاقات أديس أبابا مع مصر والسودان، وفقًا لما قالته مجلة "فورين بوليسي".
ونقلت المجلة عن العديد من المسؤولين الأمريكيين قولهم إن إدارة ترامب يمكن أن تتحرك نحو قطع جزء من المساعدات الأمريكية لإثيوبيا.
وسيتم تطبيق العقوبات في حالة وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، وعدم استطاعة الأطراف الفاعلة في المباحثات الوصول إلى اتفاق نهائي.
ونقلت المجلة عن مسئول أمريكي، لم يتم الكشف عن هويته قوله:"وضعت إدارة ترامب في حسبانها أنه يتعين عليها الوقوف إلى جوار مصر في تلك الأزمة، يبدو أنه لا أحد في البيت الأبيض ينظر إلى أفريقيا ككل، أو تأثير ذلك إثيوبيّا، وهو أمر شديد الأهمية أيضاً".