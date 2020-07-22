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خطوات حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

Time منذ 37 دقيقة
Views 1877
خطوات حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، خطوات حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار.

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بخطوات بسيطة، تُمكنك خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد من حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار”.

وأضافت أنه يمكن حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد من خلال الخطوات التالية:زيارة الخدمة عبر موقع الهيئة، أدخل البيانات المطلوبة، حدد نوع التوريد (بيع أو هبة أو غيرها)، دفع الضريبة عبر سداد (بعد الطلب وحتى بداية الفترة الضريبية)

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
سبــحان الله جَـل شـأنه كُلِ نَفسِنٍ مُدرِكَة ألموت . والكـل مكــتوب على جبـــينه يوم ممــاتـه . اللـهم إرحمنا برحمـتك يا أرحـم الرحمين . و إجعلنـا فــي جنـاتك خالــديـن مخلـديـن . اللـــــــهم آمـــــين يارب العـــالمــــــــين .
mbhjgug
الدندري هذي اقسم بالله اني افكر ارفع عليها قضية واوكل محامين يستلمون قضيتها حتى يطيرونها من المجلس اقسم بالله انها من دمر الفتاة السعودية وانها المحرضة الاول والاخير لتحرر المراة من سلطة الرجل وانها اساس الخراب
. راعــي الـددســـن .
لاحَدين ولا حبلين أحلى مافي الفيديون ألشــــيله . ســــــــرى ســــــــرى ســــــــرى ســــــــرى ســــــــرى .
عبدالرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الان اصبح مبلغ البناء الداتى 425.000 الف بعد خصم الضريبة 75.000 علمآ ان عندى شهاده اعفاء من الضريبه 100% وهدا السكن الاول
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مالكم إلا تاكلـون مقلـقل جرابـيع .🤣.

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