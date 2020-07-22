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منظمة الصحة العالمية: لا تتوقعوا لقاح كورونا قبل 2021

Time منذ 56 دقيقة
Views 1621
منظمة الصحة العالمية: لا تتوقعوا لقاح كورونا قبل 2021

جنيف (صدى):
أوضح مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، أن الباحثين يحرزون تقدما كبيرا في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، ولكن من غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل أوائل عام 2021.

وقال رايان، “أننا نحرز تقدما جيدا”، مشيرا إلى أن هناك عددا من اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب، ولم يفشل أي واحد منها حتى الآن في ما يخص معايير السلامة والقدرة على تطوير الاستجابة المناعية.

وأضاف: “بحكم الواقع، سيحل الجزء الأول من العام القادم قبل أن يحصل الناس على اللقاح”.

وتابع أن منظمة الصحة تعمل على توسيع إمكانيات الحصول على اللقاحات المحتملة وزيادة القدرات الإنتاجية، مؤكدا أن “اللقاحات ضد هذا الوباء ليست للأثرياء، بل إنها للجميع”.

كما حذر رايان من إعادة فتح المدارس قبل السيطرة على تفشي فيروس كور

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أحدث التعليقات

mbhjgug
الدندري هذي اقسم بالله اني افكر ارفع عليها قضية واوكل محامين يستلمون قضيتها حتى يطيرونها من المجلس اقسم بالله انها من دمر الفتاة السعودية وانها المحرضة الاول والاخير لتحرر المراة من سلطة الرجل وانها اساس الخراب
. راعــي الـددســـن .
لاحَدين ولا حبلين أحلى مافي الفيديون ألشــــيله . ســــــــرى ســــــــرى ســــــــرى ســــــــرى ســــــــرى .
عبدالرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الان اصبح مبلغ البناء الداتى 425.000 الف بعد خصم الضريبة 75.000 علمآ ان عندى شهاده اعفاء من الضريبه 100% وهدا السكن الاول
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مالكم إلا تاكلـون مقلـقل جرابـيع .🤣.
. راعــي الـددســـن .
ماعـلاكم منهم أغلبهم خُـرونـغ على قولة عادل إمام .💪😂.

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