منظمة الصحة العالمية: لا تتوقعوا لقاح كورونا قبل 2021

جنيف (صدى):
أوضح مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، أن الباحثين يحرزون تقدما كبيرا في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، ولكن من غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل أوائل عام 2021.
وقال رايان، “أننا نحرز تقدما جيدا”، مشيرا إلى أن هناك عددا من اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب، ولم يفشل أي واحد منها حتى الآن في ما يخص معايير السلامة والقدرة على تطوير الاستجابة المناعية.
وأضاف: “بحكم الواقع، سيحل الجزء الأول من العام القادم قبل أن يحصل الناس على اللقاح”.
وتابع أن منظمة الصحة تعمل على توسيع إمكانيات الحصول على اللقاحات المحتملة وزيادة القدرات الإنتاجية، مؤكدا أن “اللقاحات ضد هذا الوباء ليست للأثرياء، بل إنها للجميع”.
كما حذر رايان من إعادة فتح المدارس قبل السيطرة على تفشي فيروس كور