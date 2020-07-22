تركيا تدعو عصابتها لحضور افتتاح آيا صوفيا

أنقرة (صدى):
استدعت تركيا الأمير قطري تميم بن حمد، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية والرئيس الصومالي؛ لحضور افتتاح مسجد آيا صوفيا.
ومن المقرر ان تستقبل تركيا حلفاء الشر يوم الجمعة في 24 من شهر يوليو؛ لحضور افتتاح الكنيسة التاريخية التي تم تحويلها إلى مسجد.
وكانت قطر أعلنت منذ أيام عن عقد وزيرا دفاع تركيا خلوصي أكار، وقطر خالد بن محمد العطية، ووزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحى باشاغا اجتماعات في العاصمة التركية أنقرة، في وقت تشهد ليبيا تصاعدا للتوتر.
وكان الاجتماع بعد يوم واحد من لقاء أجراه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وبعد نحو أسبوعين من زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا إلى قطر.
وتقدم قطر الدعم لتركيا في غزواتها ضد العالم العربي؛ حيث تعتبر حليفتها الأولى.