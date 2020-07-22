الأعداد السابقة للصحيفة

تركيا تدعو عصابتها لحضور افتتاح آيا صوفيا

Time منذ ساعة
Views 2168
Comment 1
تركيا تدعو عصابتها لحضور افتتاح آيا صوفيا

أنقرة (صدى):
استدعت تركيا الأمير قطري تميم بن حمد، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية والرئيس الصومالي؛ لحضور افتتاح مسجد آيا صوفيا.

ومن المقرر ان تستقبل تركيا حلفاء الشر يوم الجمعة في 24 من شهر يوليو؛ لحضور افتتاح الكنيسة التاريخية التي تم تحويلها إلى مسجد.

وكانت قطر أعلنت منذ أيام عن عقد وزيرا دفاع تركيا خلوصي أكار، وقطر خالد بن محمد العطية، ووزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحى باشاغا اجتماعات في العاصمة التركية أنقرة، في وقت تشهد ليبيا تصاعدا للتوتر.

وكان الاجتماع بعد يوم واحد من لقاء أجراه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وبعد نحو أسبوعين من زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا إلى قطر.

وتقدم قطر الدعم لتركيا في غزواتها ضد العالم العربي؛ حيث تعتبر حليفتها الأولى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

mbhjgug
الدندري هذي اقسم بالله اني افكر ارفع عليها قضية واوكل محامين يستلمون قضيتها حتى يطيرونها من المجلس اقسم بالله انها من دمر الفتاة السعودية وانها المحرضة الاول والاخير لتحرر المراة من سلطة الرجل وانها اساس الخراب
. راعــي الـددســـن .
لاحَدين ولا حبلين أحلى مافي الفيديون ألشــــيله . ســــــــرى ســــــــرى ســــــــرى ســــــــرى ســــــــرى .
عبدالرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الان اصبح مبلغ البناء الداتى 425.000 الف بعد خصم الضريبة 75.000 علمآ ان عندى شهاده اعفاء من الضريبه 100% وهدا السكن الاول
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مالكم إلا تاكلـون مقلـقل جرابـيع .🤣.
. راعــي الـددســـن .
ماعـلاكم منهم أغلبهم خُـرونـغ على قولة عادل إمام .💪😂.

أخر الأخبار

المسماري: ألف مرتزق سوري فروا من ليبيا إلى أوروبا بعد أن أحضرهم أردوغان(فيديو)
المسماري: ألف مرتزق سوري فروا من ليبيا إلى أوروبا بعد أن أحضرهم أردوغان(فيديو)
Time منذ دقيقة Views 1037
حقيقة تواصل "الوسائل" مع الهلال للاستثمار في ملعب الجامعة
حقيقة تواصل "الوسائل" مع الهلال للاستثمار في ملعب الجامعة
Time منذ 10 دقائق Views 1327
الخثلان يوضح حكم وجود أثر تراب على الجسد أو بول الإبل بعد الوضوء " فيديو "
الخثلان يوضح حكم وجود أثر تراب على الجسد أو بول الإبل بعد الوضوء " فيديو "
Time منذ 14 دقيقة Views 1373
مواطن يتكفل بأقساط السيارة التي سُرقت إطاراتها بعد دعوات مالكها للسارق
مواطن يتكفل بأقساط السيارة التي سُرقت إطاراتها بعد دعوات مالكها للسارق
Time منذ 21 دقيقة Views 1886
مصدر مسؤول ينفي كل ما تداول عن دراسة تطبيق ضريبة الدخل
مصدر مسؤول ينفي كل ما تداول عن دراسة تطبيق ضريبة الدخل
Time منذ 26 دقيقة Views 1863
قصة السجين الذي أصبح أستاذا جامعيا مع تراحم " فيديو "
قصة السجين الذي أصبح أستاذا جامعيا مع تراحم " فيديو "
Time منذ 35 دقيقة Views 1756
خطوات حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد
خطوات حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد
Time منذ 36 دقيقة Views 1872
«شهاب» ملح الإنستجرام يهدد بفضح مشاهير في قضايا غير أخلاقية
«شهاب» ملح الإنستجرام يهدد بفضح مشاهير في قضايا غير أخلاقية
Time منذ 48 دقيقة Views 1023
انتبهي تصدمين
انتبهي تصدمين
Time منذ 52 دقيقة Views 513
شيماء سبت بقميص الهلال
شيماء سبت بقميص الهلال
Time منذ 52 دقيقة Views 423