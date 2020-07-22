الأعداد السابقة للصحيفة

حسم الجدل حول إمكانية أداء المتعافين من كورونا فريضة الحج لهذا العام 

Time منذ ساعة
Views 1716
حسم الجدل حول إمكانية أداء المتعافين من كورونا فريضة الحج لهذا العام 

نايف السالم (صدى):
حسم مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين الجدل بشأن إمكانية أداء المتعافين من كورونا فريضة الحج لهذا العام.

وأوضح أن حج المواطنين يقتصر فقط على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من الفيروس فقط دون غيرهم، لافتا إلى أنه يتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوافر فيهم المعايير الصحية.

وجاء ذلك ردا من مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين التابع لوزارة الحج والعمرة على سؤال مواطن متعافٍ من كورونا، حول ما إذا كان بإمكانه أن يحج هذا العام: "‏‎ يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

mbhjgug
الدندري هذي اقسم بالله اني افكر ارفع عليها قضية واوكل محامين يستلمون قضيتها حتى يطيرونها من المجلس اقسم بالله انها من دمر الفتاة السعودية وانها المحرضة الاول والاخير لتحرر المراة من سلطة الرجل وانها اساس الخراب
. راعــي الـددســـن .
لاحَدين ولا حبلين أحلى مافي الفيديون ألشــــيله . ســــــــرى ســــــــرى ســــــــرى ســــــــرى ســــــــرى .
عبدالرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الان اصبح مبلغ البناء الداتى 425.000 الف بعد خصم الضريبة 75.000 علمآ ان عندى شهاده اعفاء من الضريبه 100% وهدا السكن الاول
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مالكم إلا تاكلـون مقلـقل جرابـيع .🤣.
. راعــي الـددســـن .
ماعـلاكم منهم أغلبهم خُـرونـغ على قولة عادل إمام .💪😂.

أخر الأخبار

المسماري: ألف مرتزق سوري فروا من ليبيا إلى أوروبا بعد أن أحضرهم أردوغان(فيديو)
المسماري: ألف مرتزق سوري فروا من ليبيا إلى أوروبا بعد أن أحضرهم أردوغان(فيديو)
Time منذ دقيقة Views 1018
حقيقة تواصل "الوسائل" مع الهلال للاستثمار في ملعب الجامعة
حقيقة تواصل "الوسائل" مع الهلال للاستثمار في ملعب الجامعة
Time منذ 9 دقائق Views 1322
الخثلان يوضح حكم وجود أثر تراب على الجسد أو بول الإبل بعد الوضوء " فيديو "
الخثلان يوضح حكم وجود أثر تراب على الجسد أو بول الإبل بعد الوضوء " فيديو "
Time منذ 14 دقيقة Views 1368
مواطن يتكفل بأقساط السيارة التي سُرقت إطاراتها بعد دعوات مالكها للسارق
مواطن يتكفل بأقساط السيارة التي سُرقت إطاراتها بعد دعوات مالكها للسارق
Time منذ 20 دقيقة Views 1878
مصدر مسؤول ينفي كل ما تداول عن دراسة تطبيق ضريبة الدخل
مصدر مسؤول ينفي كل ما تداول عن دراسة تطبيق ضريبة الدخل
Time منذ 26 دقيقة Views 1857
قصة السجين الذي أصبح أستاذا جامعيا مع تراحم " فيديو "
قصة السجين الذي أصبح أستاذا جامعيا مع تراحم " فيديو "
Time منذ 35 دقيقة Views 1747
خطوات حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد
خطوات حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد
Time منذ 36 دقيقة Views 1864
«شهاب» ملح الإنستجرام يهدد بفضح مشاهير في قضايا غير أخلاقية
«شهاب» ملح الإنستجرام يهدد بفضح مشاهير في قضايا غير أخلاقية
Time منذ 48 دقيقة Views 1023
انتبهي تصدمين
انتبهي تصدمين
Time منذ 51 دقيقة Views 513
شيماء سبت بقميص الهلال
شيماء سبت بقميص الهلال
Time منذ 52 دقيقة Views 423