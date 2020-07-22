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إقبال درندري ترد على اتهامها بتحريض الفتيات

Time منذ 50 دقيقة
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إقبال درندري ترد على اتهامها بتحريض الفتيات

نايف السالم (صدى):
ردّت الدكتور إقبال درندري، عضو مجلس الشورى، على اتهامات البعض لها بتحريض الفتيات على الاستقلال عن أسرهم.

وقالت "درندري" في تغريدة لها عبر "تويتر": " البعض يخلط المواضيع لتمييع الحقائق وتشويه الحقوق، للمعلومية: بلاغات التغيب الكيدية تقدم عادة على من بلغت السن القانونية ومستقلة يعلم أهلها مكانها بقصد إيذائها؛ وهذا محل توصيتي " .

وأضافت: " أما من يتغيب ولا يعرف أهله مكانه يبلغ عنه للتأكد من عدم وقوع جريمة وأنه بخير؛ وهذا نظامي وخارج توصيتي، أما الخادمة أو السائق؛ فهناك بلاغ خاص بهروبهم لإخلاء المسؤولية من الكفيل، وهو مختلف تماما، وهذا يؤكد الحاجة للجان الإصلاح الأسري في القضايا الأسرية ".

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أحدث التعليقات

أبوعبدالله
الله يرحم الشيخ محمد بن مران بن قويد ويغفر له وهو أحد أكبر وأبرز أمراء الدواسر ولكن ليس شيخ شمل قبيله الدواسر جميعا
. راعــي الـددســـن .
اوووووووف . سبــحان من ســلمه .😱.
. راعــي الـددســـن .
ماشاء الله عـلاه الله يعطيه الصحه والعافيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
ابو وليد
الخرقه تتحدث

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