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جيرارد يُهمش صلاح وماني: "فان ديك وباكير هم الأهم في ليفربول"

Time منذ يوم
Views 2058
جيرارد يُهمش صلاح وماني: "فان ديك وباكير هم الأهم في ليفربول"

وكالات (صدى):
قال جيرارد قبل مباراة ليفربول وتشيلسي، اليوم الأربعاء، والتي ستشهد رفع لاعبي ليفربول كأس الدوري الإنجليزي إن هذا الفوز جعله ينسى الذكرى السيئة موسم 2013/2014.

وأضاف: "لأنني من مشجعي ليفربول ولاعب سابق انتظرت هذه اللحظة طويلًا، ومازلت على اتصال مع الكثير من اللاعبين الموجودين في غرفة الملابس هناك، حيث شارك الكثير منهم هذا الألم معي".

وتابع:“اللاعبان الرئيسان من حيث الأهمية في ليفربول هما الحارس أليسون باكير، وفيرجيل فان دايك“.

وأوضح:“ليفربول كان فريقًا جيدًا مثيرًا قبل انضمام بيكر وفان دايك، لكنهما حوّلا الفريق تمامًا إلى فريق من الطراز العالمي، ووصل للكمال معه، إنهما استثنائيان تمامًا“.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يخارجنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عند الله خير كثير
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عند الله خير كثير
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
. راعــي الـددســـن .
قواهـم الله وبارك فيـــهم .👍.

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