جيرارد يُهمش صلاح وماني: "فان ديك وباكير هم الأهم في ليفربول"

وكالات (صدى):
قال جيرارد قبل مباراة ليفربول وتشيلسي، اليوم الأربعاء، والتي ستشهد رفع لاعبي ليفربول كأس الدوري الإنجليزي إن هذا الفوز جعله ينسى الذكرى السيئة موسم 2013/2014.
وأضاف: "لأنني من مشجعي ليفربول ولاعب سابق انتظرت هذه اللحظة طويلًا، ومازلت على اتصال مع الكثير من اللاعبين الموجودين في غرفة الملابس هناك، حيث شارك الكثير منهم هذا الألم معي".
وتابع:“اللاعبان الرئيسان من حيث الأهمية في ليفربول هما الحارس أليسون باكير، وفيرجيل فان دايك“.
وأوضح:“ليفربول كان فريقًا جيدًا مثيرًا قبل انضمام بيكر وفان دايك، لكنهما حوّلا الفريق تمامًا إلى فريق من الطراز العالمي، ووصل للكمال معه، إنهما استثنائيان تمامًا“.