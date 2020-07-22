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زيارة عدد من الطلاب المتفوقين لمرافق شركة أرامكو عام 1392هـ
منذ ساعة
883
2
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أحدث التعليقات
أبوعبدالله
الله يرحم الشيخ محمد بن مران بن قويد ويغفر له وهو أحد أكبر وأبرز أمراء الدواسر ولكن ليس شيخ شمل قبيله الدواسر جميعا
. راعــي الـددســـن .
اوووووووف . سبــحان من ســلمه .😱.
. راعــي الـددســـن .
ماشاء الله عـلاه الله يعطيه الصحه والعافيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
ابو وليد
الخرقه تتحدث
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