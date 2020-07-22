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الجوازات توضح موقف الرحلات الجوية والسفر البري خلال عيد الأضحى

Time منذ ساعة
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الجوازات توضح موقف الرحلات الجوية والسفر البري خلال عيد الأضحى

الرياض (صدى):
أكدت المديرية العامة للجوازات على استمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، باستثناء الحالات الاستثنائية، خلال عيد الأضحى، وتعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع السماح بالحركة التجارية.

جاء ذلك ردًا على تساؤلين تلقتهما المديرية، بشأن «مدى صحة فتح الحدود البرية لدول الخليج»، والثاني بشأن «فتح الطيران المدني».

وردت الجوازات قائلة : إن تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، مستمر حتى إشعار آخر، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441 هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، وأي تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

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أحدث التعليقات

أبوعبدالله
الله يرحم الشيخ محمد بن مران بن قويد ويغفر له وهو أحد أكبر وأبرز أمراء الدواسر ولكن ليس شيخ شمل قبيله الدواسر جميعا
. راعــي الـددســـن .
اوووووووف . سبــحان من ســلمه .😱.
. راعــي الـددســـن .
ماشاء الله عـلاه الله يعطيه الصحه والعافيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
ابو وليد
الخرقه تتحدث

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