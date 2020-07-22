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«الغذاء والدواء» تُعلق على مزاعم خلو زيت الإبل من الكولسترول

Time منذ ساعة
Views 1914
«الغذاء والدواء» تُعلق على مزاعم خلو زيت الإبل من الكولسترول

الرياض (صدى):
علقت الهيئة العامة للغذاء والداوء، على المزاعم المتداولة بشأن خلو زيت الإبل من الكولسترول.

وقالت الهيئة بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن مقطع فيديو انتشر بشأن زيت سنام الإبل ويدعي أنه من الزيوت الخالية تمامًا من الكولسترول، غير حقيقي.

وأكدت على أنه لا يوجد أي دليل علمي مثبت بأن زيت سنام الإبل خالي من الكولسترول، موضحة أن مثل هذا النوع من الدهون يعامل معاملة الدهون الحيوانية أي دهون مشبعة.

ولفتت إلى أنه ينصح بالتقليل من استهلاكها؛ نظرًا لارتباط الاستهلاك المفرط منها بارتفاع معدلات أمراض القلب والشرايين.

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أحدث التعليقات

أبوعبدالله
الله يرحم الشيخ محمد بن مران بن قويد ويغفر له وهو أحد أكبر وأبرز أمراء الدواسر ولكن ليس شيخ شمل قبيله الدواسر جميعا
. راعــي الـددســـن .
اوووووووف . سبــحان من ســلمه .😱.
. راعــي الـددســـن .
ماشاء الله عـلاه الله يعطيه الصحه والعافيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
ابو وليد
الخرقه تتحدث

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