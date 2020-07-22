وفاة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الساحل

بدر الحارثي (صدى):
أدى انقلاب سيارة على طريق الساحل إلى حالتين وفاة وإصابة 10 أشخاص إصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.
وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم الأربعاء بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل باتجاه شاطئ السيف الكورنيش الجنوبي
وعلى الفور توجهت 6 فرق اسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، وتم تسجيل 12 إصابة منها حالتين وفاة وحالتين إصابات حرجة وثمانية إصابات مابين متوسطة وطفيفة.
كما تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.