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بالفيديو .. طريقة سداد ضريبة القيمة المضافة للعقارات

Time منذ 19 دقيقة
Views 1505
بالفيديو .. طريقة سداد ضريبة القيمة المضافة للعقارات

حمود العنزي (صدى):
أوضح مقطع فيديو توعوي فوائد خدمة ضريبة القيمة المضافة للعقارات، والتى تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة العدل، والهيئة العامة للزكاة.

وذكر المقطع أن الخدمة إلكترونية، ويستوجب على الفرد البائع أن يسجل فيها، وفي حال كانت هناك ضريبة على العقار يتم إعلام الفرد البائع بذلك من خلال رسالة على هاتفه الجوال.

ونوه المقطع بطريقة سداد الضريبة من خلال الدخول على الهيئة العامة للزكاة والدخل، ثم اختيار ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، ثم كتابة الهوية واتباع باقي الإجراءات المطلوبة إلكترونياً.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحديدة اللي ماتساعد اختها الحديده تراها نذلة وخِسيسه وجِبانه ..
ابو محمد
لو كان عندنا كاميرات أمنية بكل شوارع كان ما في احد تجرأ على سرقة اي شي لاكن للاسف وهذا ما يحزن وأكثر السرقات يسرقون سيارة باكملها ويقطعونها ويبيعونها
ابو محمد 😎
معاد فيه بجيوبنا شي ، بااااح ... نفّضتونا وارعبتونا بعواصف المخالفات والضرايب والفواتير ، ان رفعتوا ضريبة الماء او خفضتوها ماعاد تفرق .. مانقدر نسدد .. اسجنونا او اتركونا .. .. نسدد منين يا حسره ... الشكوى لله ..
رائد
كل هذا علشان يحاول الفوز في الانتخابات
ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

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