بالفيديو .. طريقة سداد ضريبة القيمة المضافة للعقارات

حمود العنزي (صدى):
أوضح مقطع فيديو توعوي فوائد خدمة ضريبة القيمة المضافة للعقارات، والتى تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة العدل، والهيئة العامة للزكاة.
وذكر المقطع أن الخدمة إلكترونية، ويستوجب على الفرد البائع أن يسجل فيها، وفي حال كانت هناك ضريبة على العقار يتم إعلام الفرد البائع بذلك من خلال رسالة على هاتفه الجوال.
ونوه المقطع بطريقة سداد الضريبة من خلال الدخول على الهيئة العامة للزكاة والدخل، ثم اختيار ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، ثم كتابة الهوية واتباع باقي الإجراءات المطلوبة إلكترونياً.