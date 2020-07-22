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6 نصائح للحفاظ على صحة العين 

Time منذ 3 ساعات
Views 1524
6 نصائح للحفاظ على صحة العين 

أميرة خالد (صدى):
يعتبر التعرض لأشعة الشمس أمر ضروري في فصل الصيف لأنه مصدر ممتاز للحصول على فيتامين D، حيث أن التعرض الطويل لأشعة الشمس وحرارة الصيف يسرّع شيخوخة عدسة العين ويزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل إعتام عدسة العين.

ونستعرض بعض الإجراءات الوقاية للحفاظ على صحة العين: 1. النظارات الشمسية المزودة بحماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية ضرورية في فصل الصيف.

2. قطرات العين أساسية أيضاً في فصل الصيف لأن درجات الحرارة المرتفعة والاستخدام المتزايد للتكييف يزيدان جفاف العين.

3. شرب الماء ضروري جداً للحفاظ على الوظائف والعمليات الحيوية لأجهزة وأعضاء الجسم خلال فصل الصيف.

4. الغذاء الصحي: الغذاء السليم وأسلوب الحياة الصحي هما من الركائز الأساسية لعلاج مشكلة اعتلال الشبكية المرتبط بداء السكري.

5. نظارات السباحة ضرورية أثناء السباحة في مياه البحر المالحة أو مياه الحوض الممزوجة بالكلور لأن الملح والكلور يؤثران سلباً في صحة العينين.

6. إزالة العدسات اللاصقة ضروري لأن إبقاءها قد يسبب العديد من المخاطر التي تهدد صحة العينين مثل القرحة والالتهابات.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه ويغفر له
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ترًجع باالسلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جلسوها ع الجنوووووط😐
abdul
ضريبة علي كل شيئ ، مثل رأسمالية امركا. الله المستعان .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله

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