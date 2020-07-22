وكيل وزارة الحج: بدءًا من 4 ذي الحجة سيتوافد الحجاج لبدء الحجر المؤسسي (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، أن هناك بروتوكولات صحية معتمدة من قبل وزارة الصحة يتم تطبيقها على الحجاج.
وأضاف خلال لقاءٍ له عبر قناة السعودية، أن تم البدء بالبروتوكولات الصحية مع الحجاج منذ الانتهاء من عملية الفرز، وبداية من اليوم الرابع من ذي الحجة سيتوافد الحجاج لبدء الحجر المؤسسي.
وتابع: تم الكشف المسبق على الحجاج للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم تطبيق جميع البروتوكولات في عملية النقل أيضًا، وبعد وصولهم سيقضون ثلاثة أيام في الحجر المؤسسي ثم تنطلق رحلة أداء المناسك.