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وكيل وزارة الحج: بدءًا من 4 ذي الحجة سيتوافد الحجاج لبدء الحجر المؤسسي (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1681
وكيل وزارة الحج: بدءًا من 4 ذي الحجة سيتوافد الحجاج لبدء الحجر المؤسسي (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، أن هناك بروتوكولات صحية معتمدة من قبل وزارة الصحة يتم تطبيقها على الحجاج.

وأضاف خلال لقاءٍ له عبر قناة السعودية، أن تم البدء بالبروتوكولات الصحية مع الحجاج منذ الانتهاء من عملية الفرز، وبداية من اليوم الرابع من ذي الحجة سيتوافد الحجاج لبدء الحجر المؤسسي.

وتابع: تم الكشف المسبق على الحجاج للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم تطبيق جميع البروتوكولات في عملية النقل أيضًا، وبعد وصولهم سيقضون ثلاثة أيام في الحجر المؤسسي ثم تنطلق رحلة أداء المناسك.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحديدة اللي ماتساعد اختها الحديده تراها نذلة وخِسيسه وجِبانه ..
ابو محمد
لو كان عندنا كاميرات أمنية بكل شوارع كان ما في احد تجرأ على سرقة اي شي لاكن للاسف وهذا ما يحزن وأكثر السرقات يسرقون سيارة باكملها ويقطعونها ويبيعونها
ابو محمد 😎
معاد فيه بجيوبنا شي ، بااااح ... نفّضتونا وارعبتونا بعواصف المخالفات والضرايب والفواتير ، ان رفعتوا ضريبة الماء او خفضتوها ماعاد تفرق .. مانقدر نسدد .. اسجنونا او اتركونا .. .. نسدد منين يا حسره ... الشكوى لله ..
رائد
كل هذا علشان يحاول الفوز في الانتخابات
ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

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