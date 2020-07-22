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تواصل إنخفاض عدد الحالات المصابة بالفيروس في الرياض

Time منذ ساعتين
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تواصل إنخفاض عدد الحالات المصابة بالفيروس في الرياض

الرياض (صدى):
سجلت منطقة الرياض إنخفاض جديدا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا،والتي وصلت الإصابات بها إلى 136 إصابة جديدة مؤكدة، وبذلك تصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة حتى اليوم 258156 حالة.

وكشفت الصحة بأن عدد الحالات المصابة توزعت بالمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، حيث شهدت وادي الدواسر تسجيل 31 حالة، متصدرةً محافظات المنطقة، تلتها عفيف التي سجلت 13 حالة، ثم حوطة بني تميم 6 حالات، بعدها 5 حالات في الدوادمي، ثم 4 حالات في حريملاء، فيما سجلت السليل 3 حالات، أما المجمعة والقويعية فقد سجلت حالتين، وأخيراً تم تسجيل حالة واحدة في الخرج والزلفي وضرما.

ويذكر أن إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 44833 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 707 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحديدة اللي ماتساعد اختها الحديده تراها نذلة وخِسيسه وجِبانه ..
ابو محمد
لو كان عندنا كاميرات أمنية بكل شوارع كان ما في احد تجرأ على سرقة اي شي لاكن للاسف وهذا ما يحزن وأكثر السرقات يسرقون سيارة باكملها ويقطعونها ويبيعونها
ابو محمد 😎
معاد فيه بجيوبنا شي ، بااااح ... نفّضتونا وارعبتونا بعواصف المخالفات والضرايب والفواتير ، ان رفعتوا ضريبة الماء او خفضتوها ماعاد تفرق .. مانقدر نسدد .. اسجنونا او اتركونا .. .. نسدد منين يا حسره ... الشكوى لله ..
رائد
كل هذا علشان يحاول الفوز في الانتخابات
ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

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