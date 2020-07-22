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بالفيديو.. صعوبات تطبيق قرار توطين مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. صعوبات تطبيق قرار توطين مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص

الرياض (صدى):
كشف طبيب صيدلي، اليوم الأربعاء، عن صعوبات تطبيق قرار توطين مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في المملكة.

وأوضح الطبيب الصيدلي الشاب عبد الله العبدلي، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية"، أن الصعوبات تتمثل في ساعات العمل الطويلة، وأن الرواتب ليست مناسبة لما يبذلونه من جهد، كما أن ليس هناك تدريب وتطوير مثل الذي يتم في القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن سيكون هناك إقبالًا كبيرًا من الخريجين الصيادلة للعمل في المجال؛ فهناك آلاف الصيدليات بالمملكة وحوالي 100 شركة، ولكن العقوبات أنه ليس هناك آلية واضحة تغلق بعض الثغرات التي يستغلها بعض الموجودين في القطاع الخاص.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لو كان عندنا كاميرات أمنية بكل شوارع كان ما في احد تجرأ على سرقة اي شي لاكن للاسف وهذا ما يحزن وأكثر السرقات يسرقون سيارة باكملها ويقطعونها ويبيعونها
ابو محمد 😎
معاد فيه بجيوبنا شي ، بااااح ... نفّضتونا وارعبتونا بعواصف المخالفات والضرايب والفواتير ، ان رفعتوا ضريبة الماء او خفضتوها ماعاد تفرق .. مانقدر نسدد .. اسجنونا او اتركونا .. .. نسدد منين يا حسره ... الشكوى لله ..
رائد
كل هذا علشان يحاول الفوز في الانتخابات
ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
رائد
ماكثرواْ الحرامية إلا من كلمة (( الله يهديك و أنا مسامحك)). لو بلغ الشرطة و كذلك مشاهدة الكاميرات المثبتة على المحلات المتواجدة على الشارع كان أفضل

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