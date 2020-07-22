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بالفيديو.. استعدادات طبية خاصة في المدينة المنورة بالتزامن مع موسم الحج

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. استعدادات طبية خاصة في المدينة المنورة بالتزامن مع موسم الحج

المدينة المنورة (صدى):
تقدم المحاجر الطبية في المدينة المنورة، خدمات واسعة للحفاظ على صحة المرضى والمواطنين والمقيمين؛ إثر فيروس كورونا المستجد، فيما بدأت المحاجر استعدادات خاصة بالتزامن مع موسم الحج 1441هـ.

وسلّط تقرير تليفزيوني الضوء على الرعاية الطبية في أحد المحاجر الطبية المجاورة للمسجد النبوي الشريف، إذ أكد المدير الطبي للمحاجر الصحية في المدينة المنورة، على استمرار تقديم الخدمات الصحية وأن حالات جميع النزلاء مستقرة.

وأشار إلى أنه تم تقليص المحاجر الصحية في المنطقة، وتم الاعتماد على العزل المنزلي والرهان على وعي المواطنين والمقيمين، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق التطبيقات المخصصة لذلك.

وأفاد بأن الأطباء والممرضين لا زالوا بنفس الحماس للعمل وتقديم الخدمات للنزلاء، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح مراسل الإخبارية، استعدادات إمارة منطقة المدينة المنورة بالتزامن مع بداية شهر ذي الحجة، إذ أن الاجتماعات لا زالت مستمرة لتسهيل عملية دخول الحجاج وفقًا للإجراءات الصحية الملائمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لو كان عندنا كاميرات أمنية بكل شوارع كان ما في احد تجرأ على سرقة اي شي لاكن للاسف وهذا ما يحزن وأكثر السرقات يسرقون سيارة باكملها ويقطعونها ويبيعونها
ابو محمد 😎
معاد فيه بجيوبنا شي ، بااااح ... نفّضتونا وارعبتونا بعواصف المخالفات والضرايب والفواتير ، ان رفعتوا ضريبة الماء او خفضتوها ماعاد تفرق .. مانقدر نسدد .. اسجنونا او اتركونا .. .. نسدد منين يا حسره ... الشكوى لله ..
رائد
كل هذا علشان يحاول الفوز في الانتخابات
ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
رائد
ماكثرواْ الحرامية إلا من كلمة (( الله يهديك و أنا مسامحك)). لو بلغ الشرطة و كذلك مشاهدة الكاميرات المثبتة على المحلات المتواجدة على الشارع كان أفضل

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