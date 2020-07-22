تعاقد الإتفاق مع اللاعب وليد أزارو يصل لطريق مسدود

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير بأن نادي الإتفاق وصل لطريق مسدود بشأن تمديد عقد لاعبهم المغربي وليد أزارو المعار لهم من صفوف الأهلي.
وقال أمين عام المجلس التنفيذي بالنادي، خالد الناصر، بأن وليد أزارو أصبح حالياً لاعباً في صفوف الأهلي بعدما أبلغهم بعدم استمراره معهم لنهاية الموسم، بحسب " قناة أون تايم سبورتس 2 المصرية"
وتابع الناصر بـأن لديهم اتفاقات مع رابطة الأندية واتحاد الكرة تمنعهم من تلبية طلبات اللاعب ولا يمكن أن تمييزه عن أي لاعب آخر وعدم تمديده لعقده يمنعه من التعاقد مع أندية سعودية مستقبلاً".