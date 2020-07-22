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تعاقد الإتفاق مع اللاعب وليد أزارو يصل لطريق مسدود

Time منذ ساعتين
Views 1673
تعاقد الإتفاق مع اللاعب وليد أزارو يصل لطريق مسدود

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير بأن نادي الإتفاق وصل لطريق مسدود بشأن تمديد عقد لاعبهم المغربي وليد أزارو المعار لهم من صفوف الأهلي.

وقال أمين عام المجلس التنفيذي بالنادي، خالد الناصر، بأن وليد أزارو أصبح حالياً لاعباً في صفوف الأهلي بعدما أبلغهم بعدم استمراره معهم لنهاية الموسم، بحسب " قناة أون تايم سبورتس 2 المصرية"

وتابع الناصر بـأن لديهم اتفاقات مع رابطة الأندية واتحاد الكرة تمنعهم من تلبية طلبات اللاعب ولا يمكن أن تمييزه عن أي لاعب آخر وعدم تمديده لعقده يمنعه من التعاقد مع أندية سعودية مستقبلاً".

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لو كان عندنا كاميرات أمنية بكل شوارع كان ما في احد تجرأ على سرقة اي شي لاكن للاسف وهذا ما يحزن وأكثر السرقات يسرقون سيارة باكملها ويقطعونها ويبيعونها
ابو محمد 😎
معاد فيه بجيوبنا شي ، بااااح ... نفّضتونا وارعبتونا بعواصف المخالفات والضرايب والفواتير ، ان رفعتوا ضريبة الماء او خفضتوها ماعاد تفرق .. مانقدر نسدد .. اسجنونا او اتركونا .. .. نسدد منين يا حسره ... الشكوى لله ..
رائد
كل هذا علشان يحاول الفوز في الانتخابات
ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
رائد
ماكثرواْ الحرامية إلا من كلمة (( الله يهديك و أنا مسامحك)). لو بلغ الشرطة و كذلك مشاهدة الكاميرات المثبتة على المحلات المتواجدة على الشارع كان أفضل

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