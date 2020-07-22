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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ 19 ساعة
Views 1514
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 10.63 نقطة ليقفل عند مستوى 7427.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 295 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات حلواني إخوان, وباعظيم, وأسترا الصناعية, وعناية, واليمامة للحديد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العمران, وبحر العرب, والبحر الأحمر, وفيبكو, وشمس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و 8.94% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وإعمار، وجاكو, وأمانة للتأمين, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وبحر العرب, والعمران, والراجحي، والبحري هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 11.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8269.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 358 ألف سهم تقاسمتها 977 صفقة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اللــهم آمين يخيتي سارا سالم والله يخليك ويطول عمرك ويطرح فيك البركه وسامحيني على تأخـري في الرد على ردك .
ابو محمد 😎
مزبن الجاني يعدلهم زين ..
ابو محمد 😎
رحمه الله .. آمين ..
شيخين
طيب فرصنا ان كلامك صح وش عند الزنية امك والقحبة موزة وش تقدر تسوي طبعا بس هذيان تقول الي تملية عليك موزة وولدها والله ماعندكم غيرالكلام ياكلاب
اميرن عسيري
الحمدلله اهل العقول في راحه

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