تغريم كل عضو بمجلس إدارة " الخضري" 100 ألف ريال

الرياض (صدى):
فرضت هيئة السوق المالية اليوم الأربعاء غرامة مالية على مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري لمخالفة نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات .
وقررت " تداول " فرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال، على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 2019/03/31م إلى 2020/05/07م .
وأرجعت ذلك إلى ثبوت مخالفتهم الفقرتين (ط) و (ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، والفقرة (9) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم اعتمادهم القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م، مما ترتب عليه الإخلال بواجب نشرها حتى تاريخه.
وأهابت " تداول " بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة بضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية ومن ذلك اعتماد ونشر القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية خلال المهل المقررة نظاما .