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تغريم كل عضو بمجلس إدارة " الخضري" 100 ألف ريال

Time منذ 17 ساعة
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تغريم كل عضو بمجلس إدارة " الخضري" 100 ألف ريال

الرياض (صدى):
فرضت هيئة السوق المالية اليوم الأربعاء غرامة مالية على مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري لمخالفة نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات .

وقررت " تداول " فرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال، على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 2019/03/31م إلى 2020/05/07م .

وأرجعت ذلك إلى ثبوت مخالفتهم الفقرتين (ط) و (ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، والفقرة (9) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم اعتمادهم القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م، مما ترتب عليه الإخلال بواجب نشرها حتى تاريخه.

وأهابت " تداول " بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة بضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية ومن ذلك اعتماد ونشر القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية خلال المهل المقررة نظاما .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اللــهم آمين يخيتي سارا سالم والله يخليك ويطول عمرك ويطرح فيك البركه وسامحيني على تأخـري في الرد على ردك .
ابو محمد 😎
مزبن الجاني يعدلهم زين ..
ابو محمد 😎
رحمه الله .. آمين ..
شيخين
طيب فرصنا ان كلامك صح وش عند الزنية امك والقحبة موزة وش تقدر تسوي طبعا بس هذيان تقول الي تملية عليك موزة وولدها والله ماعندكم غيرالكلام ياكلاب
اميرن عسيري
الحمدلله اهل العقول في راحه

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