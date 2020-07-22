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الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 48 حادثة سرقة بطاريات وقواطع نحاسية بالرياض

Time منذ ساعة
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الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 48 حادثة سرقة بطاريات وقواطع نحاسية بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاربعاء، من الإطاحة بتشكيل عصابي من (12) وافداً ارتكبوا (48) حادثة سرقة بطاريات وقواطع نحاسية ومواد كهربائية.

ومن جانبه، صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت - بفضلٍ الله - عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (اثني عشر وافداً ، من الجنسيتين الباكستانية والهندية)، لتورطهم بارتكاب (48) حادثة تمثلت بسرقة البطاريات والقواطع النحاسية والمواد الكهربائية من غرف تشغيل أبراج شركات الاتصالات واللوحات الإرشادية الضوئية في أحياء (النظيم - والنسيم - والقيروان).

وأوضح الرائد خالد الكريديس انه بلغت قيمتها (864,000) ريال، كما تم ضبط مستودع بحي الرمال شرق الرياض استخدموه لتخزين المسروقات، والعثور على جزء منها وتم استرداده، إضافةً إلى مبلغ مالي قدره (14,000) ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

صمود
ذاك اول يوم كان المواطن عنده فلوس ويسافر هالحين المواطن مطفر على وجهه .
مصلح
رجعنا للاسطوانة القديمة وهي نهدف الى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط واذا نزل النفط قام الصياح وجلد المواطن وهذا حالنا من عشرات السنين
محمد
طيب وش صار على شركة بيشة الزراعية معلقين فلوس الناس اكثر من ١٢ سنة ولاحس ولاخبر ولا لان المساهمين فقراء محد معبرهم. حسبي الله عليكم.
زائر
فهد الطخيم كتب عنه أنه مريض نفسي من جماعة أبو نفسية .. وهنا يؤكد ان مريض ويحتاج علاج في شهار بالطائف أو مراكز متخصصه ,,
ابن حزم
الحمد لله والشكر العدد في نزول

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