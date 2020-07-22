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أمين العاصمة المقدسة يوجه بالسماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال عيد الأضحى

Time منذ 54 دقيقة
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أمين العاصمة المقدسة يوجه بالسماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال عيد الأضحى

مكة المكرمة (صدى):
أصدر أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، توجيهًا بالسماح للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة، بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد "القويحص"، أن الذبح سيكون وفقًا لشروط محددة وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ وذلك بهدف التخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم.

وتتضمن الشروط، أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ويصدر له تصريح ذبح، وأن يتم توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق الضوابط واللوائح الخاصة.

كما اشتملت الشروط على توفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، النظافة الدائمة وتوفير عدد كافٍ من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة، وتجميع الأجزاء الصلبة كالعظام والدهون وبقايا الشعر والجلد واللحوم في أوعية خاصة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً، وتجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفها إلى مكان تجميع أو بيارة خاصة للتخلص منها بطريقة مناسبة، وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً، وتوفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي، وأخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.

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أحدث التعليقات

صمود
ذاك اول يوم كان المواطن عنده فلوس ويسافر هالحين المواطن مطفر على وجهه .
مصلح
رجعنا للاسطوانة القديمة وهي نهدف الى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط واذا نزل النفط قام الصياح وجلد المواطن وهذا حالنا من عشرات السنين
محمد
طيب وش صار على شركة بيشة الزراعية معلقين فلوس الناس اكثر من ١٢ سنة ولاحس ولاخبر ولا لان المساهمين فقراء محد معبرهم. حسبي الله عليكم.
زائر
فهد الطخيم كتب عنه أنه مريض نفسي من جماعة أبو نفسية .. وهنا يؤكد ان مريض ويحتاج علاج في شهار بالطائف أو مراكز متخصصه ,,
ابن حزم
الحمد لله والشكر العدد في نزول

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