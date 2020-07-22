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فضيحة جديدة تكشف شبكة "أردوغان" لهزيمة "ترامب"

Time منذ ساعة
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فضيحة جديدة تكشف شبكة "أردوغان" لهزيمة "ترامب"

وكالات (صدى):
سلطت صحيفة «واشنطن إكزامينر» الأمريكية الضوء على دور "اردوغان " في دعم المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة " جو بايدن " على حساب المرشح الجمهوري "ترامب ".

وأكدت الصحيفة أن تركيا تدعم منظمات وجمعيات لتلميع صورة " بايدن" لضمان حليف يدعم سياسات تركيا التخريبية كما كان يدعم " هيلاري كلينتون " ويدعي ان "اوباما " الصديق الموثوق به حتى نجا من عقوبات ورسخ سياسات تركيا كالمخالب في جسد المنطقة العربية .

وكشف محللون امريكيون عن منظمات تعمل كوكلاء له داخل الولايات المتحد لصالح "أردوغان " منها «منظمة التراث التركي» و«مؤسسة سيتا» ومركز «ديانت الأمريكي» والتي عملت على بسط النفوذ التركي وجذب شبكة من العلاقات بشخصيات مؤثرة .

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد حقق مع أعضاء في «اللجنة التوجيهية الوطنية الأمريكية التركية» حول أنشطتهم السياسية وعلاقاتهم مع الحكومة التركية أثناء حملة انتخابات هيلاري كلينتون ..

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أحدث التعليقات

صمود
ذاك اول يوم كان المواطن عنده فلوس ويسافر هالحين المواطن مطفر على وجهه .
مصلح
رجعنا للاسطوانة القديمة وهي نهدف الى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط واذا نزل النفط قام الصياح وجلد المواطن وهذا حالنا من عشرات السنين
محمد
طيب وش صار على شركة بيشة الزراعية معلقين فلوس الناس اكثر من ١٢ سنة ولاحس ولاخبر ولا لان المساهمين فقراء محد معبرهم. حسبي الله عليكم.
زائر
فهد الطخيم كتب عنه أنه مريض نفسي من جماعة أبو نفسية .. وهنا يؤكد ان مريض ويحتاج علاج في شهار بالطائف أو مراكز متخصصه ,,
ابن حزم
الحمد لله والشكر العدد في نزول

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