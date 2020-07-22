فضيحة جديدة تكشف شبكة "أردوغان" لهزيمة "ترامب"

وكالات (صدى):
سلطت صحيفة «واشنطن إكزامينر» الأمريكية الضوء على دور "اردوغان " في دعم المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة " جو بايدن " على حساب المرشح الجمهوري "ترامب ".
وأكدت الصحيفة أن تركيا تدعم منظمات وجمعيات لتلميع صورة " بايدن" لضمان حليف يدعم سياسات تركيا التخريبية كما كان يدعم " هيلاري كلينتون " ويدعي ان "اوباما " الصديق الموثوق به حتى نجا من عقوبات ورسخ سياسات تركيا كالمخالب في جسد المنطقة العربية .
وكشف محللون امريكيون عن منظمات تعمل كوكلاء له داخل الولايات المتحد لصالح "أردوغان " منها «منظمة التراث التركي» و«مؤسسة سيتا» ومركز «ديانت الأمريكي» والتي عملت على بسط النفوذ التركي وجذب شبكة من العلاقات بشخصيات مؤثرة .
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد حقق مع أعضاء في «اللجنة التوجيهية الوطنية الأمريكية التركية» حول أنشطتهم السياسية وعلاقاتهم مع الحكومة التركية أثناء حملة انتخابات هيلاري كلينتون ..