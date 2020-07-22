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توقعات بنمو اقتصاد المملكة 3% خلال 2021 و2024

Time منذ ساعة
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توقعات بنمو اقتصاد المملكة 3% خلال 2021 و2024

الرياض (صدى):
كشف تقرير لوكالة موديز، للتصنيف الإئتماني بأنه من المتوقع ان يحقق إقتصاد المملكة نموا خلال 2021 و2024، حيث ترتكز القوة الإئتمانية للملكة المصنفة عند «A1»، على ميزانية عمومية حكومية قوية.

وأوضح المحلل الأول لدى موديز أليكسندر بيرجيسي، بأن المملكة أحرزت تقدُّمًا في تنفيذ خططها الإصلاحية الطموحة والشاملة لتنويع مصادر إيرادات الميزانية العامة والاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز.

وتابع المحلل بأنه وعلى الرغم مما مرّ به الاقتصاد الدولي عمومًا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الجاري، سيتم استشعار التأثير الإيجابي في الاقتصاد السعودي على المدى البعيد.

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أحدث التعليقات

صمود
ذاك اول يوم كان المواطن عنده فلوس ويسافر هالحين المواطن مطفر على وجهه .
مصلح
رجعنا للاسطوانة القديمة وهي نهدف الى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط واذا نزل النفط قام الصياح وجلد المواطن وهذا حالنا من عشرات السنين
محمد
طيب وش صار على شركة بيشة الزراعية معلقين فلوس الناس اكثر من ١٢ سنة ولاحس ولاخبر ولا لان المساهمين فقراء محد معبرهم. حسبي الله عليكم.
زائر
فهد الطخيم كتب عنه أنه مريض نفسي من جماعة أبو نفسية .. وهنا يؤكد ان مريض ويحتاج علاج في شهار بالطائف أو مراكز متخصصه ,,
ابن حزم
الحمد لله والشكر العدد في نزول

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