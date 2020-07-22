توقعات بنمو اقتصاد المملكة 3% خلال 2021 و2024

الرياض (صدى):
كشف تقرير لوكالة موديز، للتصنيف الإئتماني بأنه من المتوقع ان يحقق إقتصاد المملكة نموا خلال 2021 و2024، حيث ترتكز القوة الإئتمانية للملكة المصنفة عند «A1»، على ميزانية عمومية حكومية قوية.
وأوضح المحلل الأول لدى موديز أليكسندر بيرجيسي، بأن المملكة أحرزت تقدُّمًا في تنفيذ خططها الإصلاحية الطموحة والشاملة لتنويع مصادر إيرادات الميزانية العامة والاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز.
وتابع المحلل بأنه وعلى الرغم مما مرّ به الاقتصاد الدولي عمومًا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الجاري، سيتم استشعار التأثير الإيجابي في الاقتصاد السعودي على المدى البعيد.