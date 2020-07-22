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أمير مكة يعتمد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير مكة لحج 1441هـ

Time منذ 17 دقيقة
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أمير مكة يعتمد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير مكة لحج 1441هـ

مكة المكرمة (صدى):
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج هذا العام 1441 هـ ، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ، وبمتابعة ميدانية من قبل مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي .

وتشتمل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مشاريع : تشغيل وصيانة مشروع المنشأة الجمرات وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة .

وتهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جانحة كورونا .

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بمنطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبد الجليل كعكي أن الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم وهي حائحة كورونا ، حيت اشتملت الخطة على العديد من الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تهدف في المقام الأول بالمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.

وقال :" هناك تنسيق متواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية ، مبينا أن خطة الهيئة التشغيلية تشتمل أيضا على مهام المركز الإعلامي في بيث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج .

وأبان المتحدث الرسمي للهيئة أن الخطة التشغيلية تولي اهتمام في متابعة مختلف المشاريع من حيث التشغيل والصيانة ومتابعة أنظمة العمل واختبارها قبل بدء موسم الحج ، وذلك لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن .

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أحدث التعليقات

جنوبي
اعطنا تجربتك يا راعي الهافال... تقصد الونجل ٧
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماتعودنا نفرط باالمواهب ونبني نجوم للمستقبل ونصير أكاديمية ومتجرلبقيه الفرق واخرتها يفكرون بمخلفات و بآسماءغامضه وغير معروفه بعد لك الله ياملكي من طلع لنا طال عمره👎رايح فيها ويدار من الخارج👌😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماتعودنا نفرط باالمواهب ونبني نجوم للمستقبل ونصير أكاديمية ومتجرلبقيه الفرق واخرتها يفكرون بمخلفات و بآسماءغامضه وغير معروفه بعد لك الله ياملكي من طلع لنا طال عمره👎رايح فيها ويدار من الخارج👌😊
عادل عبدالحي حمزة
وتعد هذه اخر طوة يعني ايه طوة ولا خطأ املائي
ابوبدر
ازين ومثل هذا واشكاله لازم اقصائهم من المجتمعات العربية والاسلامية. هذولا فاسدين

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