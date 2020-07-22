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إيقاف خلية إرهابية بينهم امرأة بتونس كانت تخطط للاعتداء على دوريات أمنية

Time منذ 33 دقيقة
Views 1495
إيقاف خلية إرهابية بينهم امرأة بتونس كانت تخطط للاعتداء على دوريات أمنية

تونس (صدى):
تمكنت قوات الأمن التونسية من إيقاف خلية إرهابية نشطت بين عدد من المحافظات الداخلية خطط أفرادها للاعتداء على المنشآت و الدوريات الأمنية .

وأفادت مصادر أمنية تونسية، أن الخلية متكونة من خمسة أفراد من بينهم امرأة، و أن بعض عناصر الخلية فشلوا في الالتحاق بالعناصر الإرهابية الفارة بالجبال، ليشرعوا في تلقي تكوين صناعة المتفجرات بالاستعانة بعناصر إرهابية متواجدة بمناطق النزاع.

وأضافت المصادر، أن الخلية أسست مجموعة للتواصل السري و الآمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مشيرة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية للبت في أمرهم.

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أحدث التعليقات

جنوبي
اعطنا تجربتك يا راعي الهافال... تقصد الونجل ٧
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماتعودنا نفرط باالمواهب ونبني نجوم للمستقبل ونصير أكاديمية ومتجرلبقيه الفرق واخرتها يفكرون بمخلفات و بآسماءغامضه وغير معروفه بعد لك الله ياملكي من طلع لنا طال عمره👎رايح فيها ويدار من الخارج👌😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماتعودنا نفرط باالمواهب ونبني نجوم للمستقبل ونصير أكاديمية ومتجرلبقيه الفرق واخرتها يفكرون بمخلفات و بآسماءغامضه وغير معروفه بعد لك الله ياملكي من طلع لنا طال عمره👎رايح فيها ويدار من الخارج👌😊
عادل عبدالحي حمزة
وتعد هذه اخر طوة يعني ايه طوة ولا خطأ املائي
ابوبدر
ازين ومثل هذا واشكاله لازم اقصائهم من المجتمعات العربية والاسلامية. هذولا فاسدين

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