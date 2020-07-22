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تخصيص تطبيق «الروضة الافتراضية» لرياض الأطفال

Time منذ ساعة
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تخصيص تطبيق «الروضة الافتراضية» لرياض الأطفال

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن تخصيص تطبيقاً إلكترونيا مجانياً للتعليم عن بُعد بمسمى «الروضة الافتراضية» لمرحلة رياض الأطفال، والذي يسمح بإضافة خمسة أبناء فقط كحد أعلى، وذلك للأطفال بعمر 3-6 سنوات.

ويوفر التطبيق 11 محتوى وعنصرا تعليميا تم بناؤها وفق المعايير النمائية للتعلّم المبكر في المملكة: معيار التربية الإسلامية، نهج التعلٍم، العمليات المعرفية، الصحة والتطور البدني، المعيار العاطفي الاجتماعي، إضافة إلى الوطنية والدراسات الاجتماعية، والتطور اللغوي في القراءة والكتابة.

ويشمل التطبيق، مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية، ومنها القصص التربوية والألعاب التقنية والأنشطة التفاعلية والفيديوهات والأناشيد التعليمية، فضلًا عن الإرشادات والرسائل التوعوية لولي الأمر؛ لمساعدته في دعم تعليم وتقييم الطفل على المهارات التي تهدف الروضة إكسابها للطفل في المنزل.

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أحدث التعليقات

صمود
ذاك اول يوم كان المواطن عنده فلوس ويسافر هالحين المواطن مطفر على وجهه .
مصلح
رجعنا للاسطوانة القديمة وهي نهدف الى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط واذا نزل النفط قام الصياح وجلد المواطن وهذا حالنا من عشرات السنين
محمد
طيب وش صار على شركة بيشة الزراعية معلقين فلوس الناس اكثر من ١٢ سنة ولاحس ولاخبر ولا لان المساهمين فقراء محد معبرهم. حسبي الله عليكم.
زائر
فهد الطخيم كتب عنه أنه مريض نفسي من جماعة أبو نفسية .. وهنا يؤكد ان مريض ويحتاج علاج في شهار بالطائف أو مراكز متخصصه ,,
ابن حزم
الحمد لله والشكر العدد في نزول

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