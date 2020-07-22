طريقة حماية البشرة من آثار ارتداء الكمامة

أميرة خالد (صدى):
كشفت طبيبة الجلد الفرنسية بريجيت ميلبيي، أن وضع الكمامة لمدة تزيد على 6 ساعات يومياً يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل البشرة مثل الحساسية والجفاف والإكزيما، فضلاً عن الحكة وخصوصاً في محيط الأنف والفم.
وأوضحت بريجيت، أن تهيج البشرة قد يمتد إلى الخدين والعنق مع الإشارة إلى أن الحل يكمن في تطبيق كريم مرطب في الصباح والمساء إضافة إلى آخر مهدئ ومعالج للجروح.
وأكدت الطبيبة الفرنسية، على عدم استخدام مستحضرات الجمال التي تحتوي على مكونات زيتية اثناء وضع الكمامة لأنه هذا يمكن أن يحفز عملية نمو البثور وخصوصاً لدى صاحبات البشرة الدهنية، إلى جانب تنظيف البشرة بانتظام في الصباح والمساء بشكل جيد وإلى إزالة المكياج يومياً مع تطبيق كريم مرطب بتركيبة خفيفة.