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تنفيذ جدة تلزم مواطن بدفع 800 ألف ريال قيمة رؤوس أغنام لم يدفع ثمنها

Time منذ ساعة
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تنفيذ جدة تلزم مواطن بدفع 800 ألف ريال قيمة رؤوس أغنام لم يدفع ثمنها

جدة (صدى):
شهدت المحاكم عددا من القضايا التي تتعلق ببيع وشراء الأضاحي وذلك تزامنا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك،ومن بين القضايا قرار محكمة التنفيذ بجدة بإلزام مواطن بدفع 800 ألف ريال، قيمة 799 رأسًا من الأغنام، استلمها ولم يدفع ثمنها.

وجاء قرار التنفيذ بناء على الحكم الصادر من المحكمة العامة في جدة، لصالح مواطن كان قد تَقَدّم بدعوى يطالب أحد المواطنين بردّ ثمن 799 رأس غنم اشتراها منه، على أن يسدد ثمنها خلال سنة؛ إلا أنه ماطل في السداد، حيث تقدم المدعي بما يثبت أقواله ، وبناءً عليه، حكمت المحكمة على المدعى عليه بسداد المبلغ، مع حقه في الاعتراض خلال 30 يومًا، وإلا اكتسب الحكم القطعية.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماتعودنا نفرط باالمواهب ونبني نجوم للمستقبل ونصير أكاديمية ومتجرلبقيه الفرق واخرتها يفكرون بمخلفات و بآسماءغامضه وغير معروفه بعد لك الله ياملكي من طلع لنا طال عمره👎رايح فيها ويدار من الخارج👌😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماتعودنا نفرط باالمواهب ونبني نجوم للمستقبل ونصير أكاديمية ومتجرلبقيه الفرق واخرتها يفكرون بمخلفات و بآسماءغامضه وغير معروفه بعد لك الله ياملكي من طلع لنا طال عمره👎رايح فيها ويدار من الخارج👌😊
عادل عبدالحي حمزة
وتعد هذه اخر طوة يعني ايه طوة ولا خطأ املائي
ابوبدر
ازين ومثل هذا واشكاله لازم اقصائهم من المجتمعات العربية والاسلامية. هذولا فاسدين
ابوبدر
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها ووالداي جنة الفردوس الاعلى وجميع المسلمين.

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