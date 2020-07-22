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بالفيديو.. منظومة التكييف وآلية تبريد الحرم المكي

Time منذ 21 دقيقة
Views 1160
بالفيديو.. منظومة التكييف وآلية تبريد الحرم المكي

الرياض (صدى):
أوضح رئيس قسم الأعمال الميكانيكية بإدارة التشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، المهندس ريان بدر، اليوم الأربعاء، أن منظومة التكييف في الحرم تعمل بالتكييف بالماء وتبدأ من مبنى التبريد بأجياد.

وقال المهندس ريان بدر، خلال تقرير لقناة "الإخبارية"، أنه تقوم بتبريد الماء عن طريق الفريون ثم ينتقل الماء المبرد إلى الحرم لإحداث مناورة الهواء، وخلالها يتم عملية التبادل الحراري بين الماء والهواء ثم تنتقل إلى صندوق لتجميع الهواء المبرد ومن بعدها تتفرع للمناطق المراد تبريدها.

وأشار رئيس قسم الأعمال الميكانيكية، إلى أن توزيع التكييف والتبريد بالحرم يعتمد على كل منطقة يزورها كم زائر أو معتمر وعدد الأجهزة والمعدات التي تستهلك الحرارة الحسية والحرارة الكامنة؛ فيما يتم تغذية صحن المطاف من خلال توسعة المطاف المستحدثة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
abdul
ايش فيها. بنغسل ايادينا كل ساعتين . غسل وتعقيم الاموال الوسخة شيئ جميل. يجنّبك الاصابة بالكورنة. اليس كذالك ؟
الرمز
وفضحهم عدنان جستنية .والله عدنان جسنيه مرجع لكم كم انتم سفها وتحاولون تسفيه الاخرين والدليل استشاد جستنيه يلمشهد في مكه وانه في رمضان حسب المشهد وتحليل عدنان له .وشر البليه مايضحك ومع الاسف انه محسوب من كبار المحللين والوضح ان عدنان انتهت صلاحية .يعني اهذرا خرف............
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يشـافـيه ويعافـيه ممـافيه .
عبدالوهاب
حاسبه للبيع هههههههه تراها ٣٠٠ وش حاسبه هههههههههه

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