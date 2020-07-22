«بلومبيرغ»: المملكة تستعد لحرق كميات قياسية من النفط الخام لراحة المواطنين

واشنطن (صدى):
كشف تقرير لوكالة الأنباء الأمريكية " بلومبيرغ" بأن المملكة تستعد لحرق كميات قياسية محتملة من النفط الخام لتشغيل محطات توليد الكهرباء ، وبقاء إستمرار الطاقة لتوفير الراحة للمواطنين.
وجاءت تفاصيل التقرير للوكالة الأمريكية بأن استهلاك الكهرباء يرتفع دائمًا في شهرَي يوليو وأغسطس؛ إذ يمكن أن تصل درجات الحرارة في السعودية إلى 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت).
وقال التقرير إن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من نسبة استهلاك الكهرباء، خاصة أجهزة التكييف. ولضمان استمرارها دون انقطاع لراحة مواطنيها تستخدم السعودية نسبة أكبر من النفط الخام أو زيت الوقود، إضافة إلى الغاز الطبيعي، خاصة هذا العام؛ إذ ألغى العديد من السعوديين عطلاتهم الصيفية للخارج بسبب جائحة كورونا.